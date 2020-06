Zmniejszenie dystansu społecznego do 1 metra zwiększa ryzyko zarażenia się aż DWUKROTNIE!

Zmniejszenie dystansu społecznego z 2 do 1 metra zwiększy dwukrotnie ryzyko zakażenia koronawirusem

Fot. Getty

Po apelach przedstawicieli branży turystycznej i rozrywkowej, by zmienić wytyczne dotyczące dystansu społecznego, głos w sprawie zabrali eksperci. Dla wielu z nich nie ulega wątpliwości, że zmniejszenie odległości między przypadkowymi ludźmi z obowiązujących obecnie 2 metrów do 1 metra zwiększy ryzyko zarażenia się koronawirusem aż dwukrotnie!

Apele przedstawicieli różnych branż, w tym turystycznej i rozrywkowej, odnośnie zmniejszenia obowiązującego dystansu społecznego w UK, są zrozumiałe – w końcu tysiące firm straciło i nadal będzie tracić spore pieniądze na skutek konieczności zachowania przez ludzi stosownej od siebie odległości. Jednak eksperci, którzy opublikowali właśnie na łamach czasopisma „The Lancet” (czyli jednego z najbardziej prestiżowych, naukowych czasopism medycznych) analizę dotyczącą dystansu społecznego, nie mają wątpliwości, że zachowanie odpowiedniej odległości między ludźmi jest kluczowe dla dalszego rozwoju epidemii.

Naukowcy dowodzą, że każdy kolejny metr (do odległości 3 metrów) to dwukrotnie mniejsze prawdopodobieństwo złapania potencjalnie śmiertelnego koronawirusa. „Nasze ustalenia stanowią pierwszą syntezę wszystkich bezpośrednich informacji o Covid-19, Sars i Mers, i dostarczają najlepszych obecnie, dostępnych dowodów na wykorzystanie w optymalny sposób tych powszechnych i prostych sposobów mających na celu „spłaszczenie krzywej” [zachorowań] (…). Rząd i służba zdrowia mogą wykorzystać nasze ustalenia, aby udzielić ludziom oraz pracownikom opieki zdrowotnej jasnych porad odnośnie tychże środków ochronnych, mających na celu zmniejszenie ryzyka infekcji” - czytamy w komentarzu do badania Holgera Schunemanna, z Uniwersytetu McMaster w Kanadzie – jednego z autorów badania.

Poza utrzymaniem stosownego dystansu między ludźmi naukowcy zwrócili także uwagę na pozytywne aspekty dotyczące noszenia maseczek i ochrony na oczy. Z trzynastu różnych analiz badających wpływ zakładania plastikowych osłon na twarz, gogli czy okularów wynika, że znacząco ograniczają one możliwość przenoszenia infekcji - ryzyko zarażenia przy zastosowaniu takiej ochrony ma wynosić 6 proc., a bez niej – 16 proc. Podobnie ma być także z maseczkami (w tym wypadku oparto się na wynikach 10 badań) – ryzyko zarażenia koronawirusem u osób noszących maseczkę ma wynosić 3 proc., a u tych, które jej nie zakładają - 17 proc.