Zmiana pracy w czasie pandemii? Oto branże, które chętnie rekrutowały w 2020 roku

Fot. Getty

Pomimo pandemicznej niepewności wiele osób zdecydowało się na zmianę pracy w 2020 roku. Najbardziej dynamiczna pod względem zatrudnieni okazała się branża IT - ale nie tylko.

Według analizy Devire i Kodilla, opublikowanych przez protal Money, aż 10% Polaków zmieniło pracę w 2020 roku. Do których branż najczęściej przechodzili pracownicy w czasie pandemii?

Dane pokazują, że pomimo pandemii Polacy mieszkający w kraju i posiadający specjalistyczne kwalifikacje zawodowe (np. programistyczne czy informatyczne) całkiem dobrze odnajdują się na rynku pracy, a ze zmianą miejsca zatrudnienia nie jest tak trudno - nawet w czasach kryzysu. Do branż, które mają do zaoferowania najwięcej i do których pracownicy przechodzą najchętniej zaliczają się przede wszystkim IT, bankowość, finanse, telekomunikacja czy budownictwo.

Które branże rekrutowały w 2020 roku?

Najwięcej ofert pracy pojawiło się w firmach zajmujących się szeroko pojętymi nowymi technologiami. W 2020 roku opublikowano tu aż 9,8 tys. nowych ofert pracy. Dla porównania, w 2019 roku ofert tych było mniej o 2,4%. Osoby z bardziej specjalistycznymi kwalifikacjami z zakresu programowania mogły wybierać spośród 2,1 tys. ofert pracy w 2020 (i było to o 2,6% więcej ofert niż w 2019 roku). Wzrost liczby ofert pracy w 2020 odnotowano także w finansach (ponad 2400 ofert, wzrost o 2,8% w porównaniu z 2019 rokiem), w budownictwie (ponad 800 ofert, wzrost o 0,6%).

Do jakich branż pracownicy przechodzili najchętniej?

W analizach ekspertów widać również, do jakich branż najczęściej przechodziły osoby zmieniające pracę w 2020 roku. Biorąc pod uwagę dwie główne grupy osób zmieniających pracę, dane rozkładają się następująco: Programiści najczęściej przechodzili do ogólniejszej branży IT (2214 osób), do finansów (241 osób) i do telekomunikacji (165 osób). Z kolej osoby odchodzące z usług finansowych przechodziły chętnie również do IT (830 osób), do bankowości (501 osób), a także do sektora ubezpieczeniowego (187 osób).