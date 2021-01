Podwyżki wynagrodzeń w Morrisons. Sieć jako pierwsza w UK będzie płacić pracownikom co najmniej 10 funtów za godzinę

Fot. Getty

Minimum 10 funtów za godzinę pracy w supermarkecie? Morrisons będzie pierwszą brytyjską siecią, która co najmniej taką stawkę zapłaci wszystkim swoim pracownikom. Od kiedy będą obowiązywać nowe zasady wynagrodzeń w Morrisons?

Morrisons ogłosił nowe zasady dotyczące wynagrodzeń. Sieć zagwarantuje wszystkim pracownikom płacę nie niższą niż 10 funtów za godzinę. Jest to pierwsza sieć supermarketów w UK, która będzie oferować taką stawkę jako minimum.

W Morrisons zatrudnionych jest obecnie około 120 000 mieszkańców Wielkiej Brytanii. Obecne minimum, jakie można zarabiać w supermarkecie wynosi 9,20 funtów za godzinę. Sieć poinformowała, że nowe stawki wynagrodzeń, z minimalnym progiem 10 funtów za godzinę, zaczną obowiązywać od kwietnia. Nowa stawka godzinowa w Morrisons będzie oznaczać podwyżki dla prawie 96 000 pracowników, a dla większości z nich wynagrodzenie wzrośnie aż o 9%.

We've announced a new pay deal that'll see all 98,596 frontline store colleagues receive at least £10 an hour from April this year. For more info - https://t.co/fmQezUJmmKpic.twitter.com/yZAiyikFzc