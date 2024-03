Styl życia Zmiana czasu na letni: Kiedy w tym roku przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na letni, nie przez wszystkich jest wyczekiwana. Przez nią śpimy godzinę krócej, co nie podoba się zwłaszcza osobom, które wcześnie muszą wstać. Kiedy wiosną 2024 r. przestawimy zegarki na czas letni? Sprawdź, w który weekend to nastąpi i dlaczego właściwie zmieniamy czas dwa razy w roku.

Powoli żegnamy się z zimą – śnieg pada coraz rzadziej, temperatury rosną, a dzień staje się zauważalnie dłuższy. W tym roku długo czekamy na Święta Wielkanocne, ale co ze zmianą czasu? Kiedy wiosną 2024 przestawimy zegarki na upragniony przez wielu czas letni?

Kiedy w tym roku przestawimy zegarki na czas letni?

Zegarki na czas letni przestawimy w ostatni weekend marca, z soboty na niedzielę. Zostało to ustalone w ten sposób, aby spowodować jak najmniej zakłóceń. Datę zmiany czasu na letni regulują przepisy dyrektywy Unii Europejskiej o sygnaturze 2000/84/EC. Zgodnie z nimi, zmiana czasu w marcu następuje w ostatnią niedzielę miesiąca, a więc w tym roku będzie to z 30 marca na 31 marca.

Co daje zmiana czasu na letni?

Zmiana czasu na letni pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego. I choć wiosenna zmiana czasu jest cięższa, niż zimowa, z uwagi na jedną godzinę snu mniej, to szybko odczujemy więcej energii ze względu na większą ilość światła w godzinach popołudniowych.

Istnieją dwa główne powody, dla których zmieniamy czas dwa razy w roku:

1. Oszczędność energii:

Głównym argumentem za zmianą czasu jest oszczędność energii elektrycznej. Przesunięcie czasu do przodu wiosną ma na celu lepsze wykorzystanie naturalnego światła dziennego, co teoretycznie powinno prowadzić do zmniejszenia zużycia oświetlenia.

2. Bezpieczeństwo:

Zmiana czasu ma również wpływ na bezpieczeństwo. Dłuższy dzień wieczorem latem może prowadzić do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i aktów wandalizmu.

Zmiana czasu na letni jest niekorzystna dla ludzi?

Niektóre badania pokazują, że zmiana czasu może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Może powodować zaburzenia snu oraz przez to prowadzić do problemów z koncentracją, pamięcią i nastrojem. Zmiana czasu może również zwiększyć ryzyko wypadków, szczególnie w pierwszych dniach po zmianie. Dzieje się tak, ponieważ ludzie są zmęczeni i mają problemy z koncentracją. Przypuszcza się, że może również zaostrzyć objawy chorób psychicznych, takich jak depresja i mania. Wiele osób bardzo odczuwa zmianę czasu i potrzebuje nawet kilku tygodni, aby się do niej przystosować.

Argumenty za i przeciw zmianie czasu:

Argumenty za:

Oszczędność energii

Zwiększenie bezpieczeństwa

Dłuższy dzień wieczorem latem

Argumenty przeciw:

Negatywny wpływ na zdrowie (np. zaburzenia snu)

Negatywny wpływ na gospodarkę

Dezorganizacja życia codziennego

Czy Europa zniesie letnią i zimową zmianę czasu?

Przestawianie zegarków dwa razy w roku budzi wiele kontrowersji i od lat trwa spór czy nie zrezygnować z niej. Przeciwnicy zmiany czasu argumentują, że nie przynosi ona korzyści ze zmniejszonego zużycia energii, a tworzy chaos. Parlament Europejski był bliski zniesienia zmiany czasu w 2019, jednak nigdy nie weszło to w życie. Prace nad projektem , ze względu na pandemię koronawirusa zostały zatrzymane i póki co nie będą wznowione do 2026 roku.

Dlaczego zmieniamy czas dwa razy w roku?

Każdego roku czas zmieniamy dwa razy – w połowie jesieni – na czas zimowy i wczesną wiosną – na czas letni. Za każdym razem zmiana czasu ma na celu dostosowanie naszego standardowego rytmu dnia do poziomu nasłonecznienia. Jesienią przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu, dzięki czemu w weekend, w który następuje zmiana czasu, możemy pospać godzinę dłużej. W zimowej zmianie czasu chodzi o to, żeby poranki były jaśniejsze, co ma związek z godziną wschodu słońca – coraz późniejszą jesienią. Z kolei wiosną przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, w związku z czym w weekend, w który następuje zmiana czasu, śpimy o godzinę krócej. Po marcowej zmianie czasu wiosenno-letnie wieczory są dłuższe, co współgra z późnymi godzinami zachodów słońca.