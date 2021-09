Zmarła matka Borisa Johnsona. Kim była Charlotte Johnson Wahl?

Fot. Twitter

W poniedziałek 13 września 2021 w wieku 79 lat zmarła Charlotte Johnson Wahl. Kim była matka premiera Borisa Johnsona?

Matka premiera Wielkiej Brytanii zmarła „nagle, ale spokojnie” w szpitalu w Londynie, czytamy w oświadczeniu rodziny, opublikowanym na łamach Daily Telegraph. Charlotte Johnson Wahl dożyła 79 lat.

Zmarła matka Borisa Johnsona

W związku ze śmiercią matki premiera UK, brytyjskie media przywołują liczne wypowiedzi Borisa Johnsona, świadczące o tym, że matka była dla niego ważnym autorytetem życiowym. W jednej ze swoich wcześniejszych wypowiedzi na temat matki, Boris Johnson powiedział, że jest ona „najwyższym autorytetem” w jego rodzinie. Z kolei podczas konferencji Partii Konserwatywnej w 2019 roku premier powiedział, że matka nauczyła go, że każdy człowiek jest tak samo ważny i ma taką samą godność i wartość, jak wszyscy pozostali.

Kim była matka premiera UK?

Charlotte Johnson Wahl urodziła się w 1942 roku jako córka adwokata, Sir Jamesa Fawcetta, który w latach 70. był przewodniczącym Europejskiej Komisji Praw Człowieka. Charlotte rozpoczęła studia na Oksfordzie, jednak przerwała je i wyjechała do Stanów Zjednoczonych z przyszłym ojcem premiera, Stanleyem Johnsonem, za którego wyszła w 1963 roku. W późniejszym czasie wróciła jednak do college’u i skończyła studia.

Matka Borisa Johnsona stała się szerzej znana dzięki swojemu talentowi artystycznemu, pracując jako malarka, autorka portretów. W cytowanej przez The Guardian wypowiedzi z 2015 roku dla The Telegraph, tak mówiła o swojej pasji: „Moja starsza siostra była strasznie mądra, podobnie jak mój młodszy brat. Rodzice nie wiedzieli, co ze mną zrobić, więc dali mi trochę farb i okazało się, że jestem w tym dobra. Kiedy zaczęłam, nie mogłam już przestać”.