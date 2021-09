90-letni kierowca ciężarówki przeszedł na emeryturę. Po 66 latach pracy i przejechaniu 14 mln kilometrów [WIDEO]

Fot. YouTube

Dużo się ostatnio mówi o ciężkiej i wymagającej poświęceń pracy kierowców ciężarówek, których brak w UK coraz bardziej odczuwamy patrząc na puste sklepowe półki. Tymczasem 90-letni Peter Klassen tak pokochał pracę za kółkiem tira, że nie mógł się z nią rozstać przez, bagatela, 66 lat! Mężczyzna w całej swojej zawodowej karierze przejechał 14 mln kilometrów!

Ta historia sprawia, że ręce same składają się oklasków. 90-letni Peter Klassen zdecydował właśnie, że nadszedł czas, aby przejść na emeryturę. Choć, po 66 latach pracy za kółkiem ciężarówki i po zrobieniu 14 mln kilometrów (odległości równej 18 podróżom na Księżyc tam i z powrotem), wcale nie jest do tej decyzji przekonany. W połowie sierpnia zacny senior z Kanady wykonał swój ostatni transport dla Premium Transportation Inc. - firmy, dla której pracował ostatnie 20 lat. - On jest niesamowity. Jest uosobieniem szklanki do połowy pełnej. Myślę, że jego największym atutem było to, że nigdy nie myślał, że jest stary - powiedział Mike Hogan, prezes i współwłaściciel Premium, doprecyzowując, że w ciągu ostatnich 20 lat Klassen zawsze plasował się w pierwszej dwójce pod względem największego przebiegu, pokonując średnio ok. 210 000 km rocznie (to odpowiednik ponad pięciu okrążeń planety). - On naprawdę bardzo dbał o swoją pracę. Nawet z ostatnim ładunkiem był trzy godziny wcześniej. Teraz zostawi lukę w branży, do której zapełnienia będzie trzeba dwóch lub trzech kierowców – dodał Hogan.

Kierowca ciężarówki – wymarzona praca

Peter Klassen nie ukrywa, że praca w charakterze kierowcy ciężarówki była dla niego zawsze pracą - marzeniem. Przede wszystkim dlatego, że mógł się cały czas przemieszczać, poznawać nowe regiony i nowych ludzi. - Cieszyłem się na maksa, jeżdżąc dla Premium Transportation. Dzisiaj jesteś tutaj, jutro w Teksasie, a pojutrze w Vancouver. Tego właśnie chciałem. Tego właśnie chciałem od życia – zaznaczył senior, który zaczął pracę za kółkiem w 1955 r.! - W zasadzie nie ma konkretnego powodu, dla którego rezygnuję. Czuję się, jakbym miał 65 lat, może nawet mniej. Nie czuję, że powinienem przechodzić na emeryturę – dodał Kanadyjczyk.