Zimowy lockdown zapanował w całej Europie. Jakie zasady obowiązują obecnie w Polsce i innych krajach?

Fot. Getty

Nie tylko w Anglii zaostrzono restrykcje i wprowadzono drugi lockdown, bardzo podobny do tego, który miał miejsce wiosną tego roku. W związku z powtórnym wzrostem zachorowań, surowe ograniczenia przywrócono między innymi we Francji, Niemczech, Belgii, Włoszech czy w Polsce.

Lockdown powraca w niemal całej Europie. Z powodu wzrostu liczby zachorowań władze wielu krajów postanowiły powrócić do rygorystycznych zasad, jakie panowały na Kontynencie jeszcze kilka miesięcy temu, gdy WHO ogłosiło pandemię. W większości krajów Europy zimowy lockdown wygląda podobnie pod względem zamknięcia pubów i restauracji oraz ograniczenia działalności sklepów czy instytucji kulturowo-rekreacyjnych. Zachodzą też jednak różnice, np. dotyczące możliwości przemieszczania się czy kwestii pozostawienia otwartych szkół.

Zimowy lockdown w Europie

Lockdown we Francji

Do 1 grudnia mieszkańcy Francji nie będą mogli opuszczać swoich domy. Wyjątek stanowią jedynie konieczności życiowe, takie jak zakupy żywności i leków, wizyty w szpitalu czy u lekarza, a także odbycie ćwiczeń fizycznych na powietrzu (dozwolona jedynie godzina dziennie). Co więcej, każde wyjście z domu we Francji wiąże się z przymusem wypełnienia specjalnego formularza, który był wymagany również podczas wiosennego lockdownu.

Ponadto, „Sky News” podaje, że mieszkańcy Francji nie mogą przemieszczać się dalej niż 1 km od domu. Podczas lockdownu przestają także funkcjonować liczne firmy i sklepy, a restauracje i bary muszą być zamknięte. Szkoły, przedszkola i żłobki pozostają otwarte.

Lockdown w Niemczech

W Niemczech trwa częściowy lockdown, który rozpoczął się 2 listopada i ma potrwać łącznie cztery tygodnie. Tutaj również zamknięte są puby i bary (czyli lokale serwujące głównie alkohol), ale restauracje mogą oferować swoje usługi na wynos. W sklepach może przebywać ograniczona liczba osób - maksymalnie jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Nieczynne są siłownie, kina i teatry, a także hotele.

W Niemczech wprowadzono także ograniczenie dotyczące zgromadzeń. W pomieszczeniach w spotkaniach może uczestniczyć nie więcej niż 10 osób z najwyżej dwóch gospodarstw domowych, natomiast. Szkoły, przedszkola i żłobki pozostają otwarte.

Lockdown w Polsce

W Polsce również zaostrzono restrykcje, a władze ostrzegają przed wprowadzeniem całkowitego lockdownu, podobnego do wiosennego. Aktualnie w Polsce główne ograniczenia w Polsce są następujące: obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych we wszystkich miejscach poza własnym domem. Szkoły średnie, uczelnie wyższe nie starsze klasy szkół podstawowych mają zajęcia w trybie zdalnym. Od 9 do 29 listopada w trybie zdalnym będą pracować również klasy 1-3 szkół podstawowych. Przedszkola pozostają otwarte. Zamknięte zostały także siłownie oraz instytucje klturowo-rekreacyjne, a także restauracje i bary, które mogą serwować jedzenie jedynie na wynos lub z dowozem. Ograniczono także liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w sklepie - do 1 osoby na 10 metrów kwadratowych (w mniejszych sklepach) i do 1 osoby na 15 metrów kwadratowych (w większych sklepach). W kościołach limit osób wynosi 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.