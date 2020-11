Zasady dojazdu do pracy samochodem z innymi osobami podczas drugiego lockdownu. Czy w Anglii można korzystać z podwózki?

Oto rządowe wytyczne na temat dojazdu do pracy samochodem w towarzystwie innych osób.

Zastanawiasz się, czy w czasie drugiego lockdownu dojazd do pracy samochodem z innymi osobami jest legalny?

Fot. Getty

Dojeżdżasz do pracy samochodem ze znajomym, który nie mieszka w Twoim gospodarstwie domowym? Zastanawiasz się, czy w czasie drugiego lockdownu podwózki do pracy są legalne? Oto rządowe wytyczne na temat dojazdu do pracy samochodem w towarzystwie innych osób.

W oficjalnych rządowych wytycznych czytamy, że nie można podróżować samochodem z osobami, z którymi się nie mieszka lub które nie należą do naszej support bubble. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły.

Czy można korzystać z podwózki do pracy podczas drugiego lockdownu?

„Jeśli dzielisz z kimś samochód, nie możesz dzielić go z osobą spoza twojego gospodarstwa domowego lub twojej support bubble, chyba że twoja podróż jest podjęta z określonego wyjątkowego powodu. Na przykład, jeśli wspólne korzystanie z samochodu jest konieczne jako część Twojej pracy” - czytamy w rządowym komunikacie.

W jakich sytuacjach można jeździć samochodem w osobami, z którymi się nie mieszka i które nie są w naszej support bubble? Do wymienionych na stronie rządowej „wyjątkowych powodów” podróży, które dopuszczają wspólną podróż samochodem należą między innymi: praca, wolontariat lub działalność charytatywna, a także formalna edukacja lub szkolenie, trening; wyjątki obejmują także wszelkie sytuacje, w których wypełnia się zobowiązania prawne, a także sytuacje, gdy konieczna jest praca w innych gospodarstwach domowych (np. w przypadku opiekunek do dzieci lub sprzątaczek).

Zasady wspólnej podróży samochodem w czasie drugiego lockdownu

Podstawowym problemem wspólnego podróżowania samochodem jest trudność w zachowaniu dystansu społecznego oraz często ograniczone możliwości wentylacji wnętrza pojazdu podczas jazdy. Co zrobić, gdy zachodzi konieczność przejazdu samochodem z osobami, które z Tobą nie mieszkają lub nie znajdują się w Twojej support bubble?

Na stronach rządowych wymieniono następujące wytyczne:

osoby jadące wspólnie samochodem powinny mieć na twarzach maseczki ochronne

jeśli musisz dzielić z kimś samochód, zadbaj, by dzielić go zawsze z tymi samymi osobami

zadbaj o to, by w samochodzie przebywało jak najmniej osób

otwieraj okna , by zapewnić wentylację

osoby przebywające w samochodzie nie powinny zwracać się do siebie twarzami

ile to możliwe, pasażerowie powinni zachować między sobą odległość

między podróżami należy czyścić samochód standardowymi środkami czyszczącymi (pamiętaj o myciu klamek i innych często dotykanych miejsc).

Aktualne informacje o zasadach dojazdu do pracy samochodem z innymi osobami znajdują się na stronach rządowych: DRUGI LOCKDOWN W ANGLII.