Czym różni się drugi lockdown w Anglii od pierwszego? Oto 8 najważniejszych zmian

Wydawałoby się, że ogłoszenie drugiego lockdownu w Anglii oznacza powrót do sytuacji identycznej do tej, którą mieliśmy już w marcu. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Jakie są różnice między pierwszym a drugim lockdownem w Anglii?

Restrykcje obowiązujące od 5 listopada w całej Anglii różnią się pod kilkoma względami od ograniczeń wiosennych. Istotne zmiany dotyczą wielu praktycznych kwestii, jak na przykład otwarcia szkół czy też spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu.

Czym różni się drugi lockdown w Anglii od pierwszego?

Poniżej zamieszczamy opublikowaną przez BBC listę 8 najbardziej praktycznych zmian, jakie zaszły w zasadach między wiosenną a zimową wersją krajowego lockdownu w Anglii.

1. Możesz spotkać się towarzysko z jedną osobą, a na spotkanie wziąć małe dzieci

Od wprowadzenia pierwszego lockdownu w marcu aż do maja w Anglii nie można było spotykać się w celach towarzyskich z osobami, z którymi się nie mieszka. Zasada ta dotyczyła wszelkich spotkań wewnątrz pomieszczeń oraz na świeżym powietrzu. Spotkania były dozwolone tylko w określonych wyjątkach, takich jak praca czy szkoła.

Podczas drugiego lockdownu będzie już nieco inaczej. Tym razem można uczestniczyć w spotkaniu z jedną osobą, z którą się nie mieszka i która nie należy nawet do naszej support bubble. Istnieją jednak dwa warunki legalności takiego spotkania. Po pierwsze, spotkanie może odbywać się jedynie w miejscu publicznym na świeżym powietrzu, czyli np. w miejskim parku, na plaży czy na skwerze w centrum miasta. Po drugie, podczas spotkania należy zachować dystans społeczny, czyli bezpieczną odległość.

Podczas drugiego lockdownu dodatkowym udogodnieniem ma być fakt, że limit dwóch osób nie obejmuje małych dzieci (w wieku przedszkolnym lub młodszych). Oznacza to, że można na przykład umówić się z przyjaciółką na spacer po parku z dziećmi. Trzeba jednak pamiętać, że osoby dorosłe muszą zachować między sobą dystans społeczny.

2. Szkoły i uniwersytety pozostają otwarte

Punkt ten jest chyba większości mieszkańców Anglii dobrze znany. Podczas pierwszego lockdownu wiosną szkoły i uczelnie wyższe zostały zamknięte. Teraz jednak rząd zapowiedział, że nie zamknie placówek edukacyjnych ani też uniwersytetów, aby nie utrudniać dzieciom i młodzieży dostępu do edukacji.

3. Toalety publiczne nie zostaną zamknięte

Podczas pierwszego lockdownu szalety miejskie zostały zamknięte i w wielu miejscach władze lokalne nie otwarły ich na długo po ustaniu zakazu korzystania z nich. Wiele osób skarżyło się na tę praktykę, a szczególnie dotknięte były rodziny z dziećmi oraz osoby cierpiące na różnego rodzaju przypadłości zdrowotne. Tym razem jednak rząd zapowiedział, że publiczne toalety mogą pozostać otwarte. Dotyczy to również szaletów znajdujących się przy atrakcjach turystycznych.

4. Siedzenie na ławce w parku jest dozwolone

Wiosną, na początku lockdownu, za siedzenie na ławce można było otrzymać mandat lub pouczenie - o ile nie siedziało się w ramach przerwy w ćwiczeniach fizycznych odbywanych na świeżym powietrzu. Zabronione było również opalanie się czy inne czynności rekreacyjne, takie jak czytanie książek na świeżym powietrzu. Podczas drugiego lockdownu nie będzie podobnych ograniczeń. Zajęcia rekreacyjne, czy też relaksacyjne, na świeżym powietrzu nie podlegają żadnemu limitowi.

5. Ćwiczenia na świeżym powietrzu są nielimitowane

Podobnie będzie tym razem z ćwiczeniami fizycznymi. Wiosną podczas pierwszego lockdownu wytyczna rządowa mówiła o tym, że można ćwiczyć na świeżym powietrzu jedynie raz dziennie. Tym razem ćwiczenia fizyczne, sportowe, na świeżym powietrzu nie są limitowane.

6. Dentyści i optycy pozostaną otwarci

Podczas pierwszego lockdownu dentyści i optycy mogli przyjmować pacjentów jedynie w sytuacjach awaryjnych, wymagających interwencji. Tym razem specjaliści będą mogli przyjmować interesantów bez przeszkód i ograniczeń.

7. Usługi „click and collect” będą dostępne we wszelkiego rodzaju sklepach

Podczas drugiego lockdownu wszelkie sklepy, nie sprzedające towarów niezbędnych w codziennym życiu, muszą zawiesić swoją działalność - podobnie jak podczas pierwszego lockdownu. Jednak w przeciwieństwie to praktyki z wiosny, tym razem możliwe będzie zamawianie towarów przez internet i odebranie ich w wyznaczonym punkcie.

8. Nikt nie będzie formalnie poddany „shielding”

Podczas pierwszego lockdownu około dwa miliony osób znajdujących się w grupach ryzyka (związanych z podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19) otrzymało wytyczną dotyczącą maksymalnego ograniczenia swoich aktywności, spotkań z innymi i podróży, czyli dotyczącą tzw. „shieldingu”. Listy z osobami objętymi „shieldingiem” przekazano m.in. do sklepów. Jednak z powodu dużego ryzyka utraty równowagi psychicznej w przypadku wielu osób rygorystycznie przestrzegających zaleceń, tym razem rząd nie wydał podobnej wytycznej.

Mimo braku formalnej wytycznej, osoby z grup najwyższego ryzyka, np. pacjenci po przeszczepach narządów czy osoby z niektórymi nowotworami, otrzymały ostrzeżenie i apel o zachowanie szczególnej ostrożności, w tym o to, by nie przemieszczały się nawet do sklepów czy do pracy.

