Zgodzilibyście się zostać testerem tradycyjnego "English breakfast" za 250 funtów?

Lubicie zjeść jajka z bekonem i fasolką na śniadanie? Jeśli tak, możecie rozważyć przyjęcie nietypowej oferty dodatkowego zarobku i zostać testerem tradycyjnego, sycącego „English breakfast”.

Brytyjskie śniadania nie należą akurat do tych, które przypadną do gustu każdemu, jednak niewątpliwie znajdą się też ich zwolennicy i wcale nie muszą być to rodowici mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Miłośników tradycyjnego „English breakfast” zainteresować może nietypowa oferta zarobku.

Tester „English breakfast”

Jeśli chcesz mieć płacone nie tylko za najważniejszy posiłek dnia, ale także za jego testowanie, może to być propozycja dla ciebie. Jedna z brytyjskich firm potrzebuje obecnie do współpracy osoby, która będzie dla niej konsumować i smakować brytyjskie śniadania.

Tester „English breakfast” poszukiwany jest na terenie Manchesteru, Liverpoolu, Leeds, Newcastle, Birmingham, Bristolu, Southampton oraz Plymouth. Osoba, która zdecyduje się na podjęcie współpracy, będzie mogła jeść tyle, ile tylko zechce darmowych brytyjskich śniadań, otrzyma zwrot kosztów podróży oraz dostanie dodatkowe 250 funtów.

Oferta kierowana jest do osób pełnoletnich mieszkających na terenie UK, a aplikacje należy złożyć do wtorku 31 sierpnia do godziny 21:00.

Szczęśliwiec będzie musiał oceniać śniadania pod względem takich kryteriów jak:

- apetyczny wygląd posiłku,

- porcje produktów śniadaniowych,

- jakość produktów i kuchni,

- ogólny smak,

- cena.

Jak wygląda tradycyjne angielskie śniadanie?

„English breakfast” jest tradycyjnym posiłkiem serwowanym na ciepło, bardzo sycącym, gdyż w Anglii traktowano śniadanie jako najważniejszy posiłek dnia. Składa się ono z takich obowiązkowych składników jak: bekon, kiełbaski, fasola w sosie pomidorowym, jajka sadzone i tosty lub frytki. Może być także uzupełnione o takie dodatki jak grzyby czy pomidory.