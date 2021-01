Jak przyrządzić English Breakfast? Oto 10 zasad tradycyjnego angielskiego śniadania

Fot. Getty, Facebook

Z czego składa się tradycyjne angielskie śniadanie? Jakie są zasady przyrządzania słynnego angielskiego śniadania? Oto 10 podstawowych zasad, których bezwzględnie trzeba przestrzegać.

Full English Breakfast to słynny na całym świecie tradycyjny angielski posiłek. Z czego składa się angielskie śniadanie i jak je przyrządzić, by zachować kluczowe zasady? Wyjaśniamy!

Angielskie śniadanie. Jak przyrządzić tradycyjne English Breakfast?

By przygotować tradycyjne English Breakfast należy przestrzegać 10 podstawowych zasad przyrządzania angielskiego śniadania, które przedstawiamy poniżej.

1. Żółtka jajek muszą być płynne. Podstawą angielskiego śniadania są jajka. Jednak nie mogą to być jajka przyrządzone w dowolny sposób, ale powinny być sadzone z płynnymi żółtkami. W ostateczności można zrobić jajecznicę, jednak nie będzie to już tradycyjne English Breakfast.

2. Zachowaj dystans między jajkami a fasolką. Angielskie śniadanie oprócz sposobu kulinarnego przyrządzenia poszczególnych składników, charakteryzuje się także określonym układem składników na talerzu. Podstawową zasadą jest tutaj zachowanie pewnego dystansu między jajkami a fasolką, aby nie zlały się ze sobą. Standardowo jajka oddziela się od fasolki kiełbaskami.

3. Wszystko podwójne - albo nic. Zasada ta oznacza kolejną charakterystyczną cechę angielskiego śniadania, polegającą na tym, że w jednej porcji posiłku należy zawrzeć po dwie sztuki każdego elementu. Zasada ta jest na tyle ważna, że jeśli chcielibyśmy z niej zrezygnować, to nasze śniadanie w oczach prawdziwego Anglika nie byłoby żadnym English Breakfast.

4. Żadnych frytek. Zasady tej chyba nie trzeba bardzo tłumaczyć. Wiele osób może mieć pokusę, by to tak „fastfoodowego” posiłku dodać sobie jeszcze garść frytek. Należy jednak pamiętać, że frytki nie są i nigdy nie były elementem English Breakfast.

5. Bekon powinien być chrupiący - ale bez przesady! Bekon jest tym elementem angielskiego śniadania, które kojarzy się z tym posiłkiem prawdopodobnie najbardziej. Okazuje się, że ważna jest nie tylko obecność tej wędliny, ale również sposób jej wysmażenia. Dla Anglików ważne jest, by bekon był chrupiący „w sam raz” - ani za bardzo, ani za mało. Znalezienie złotego środka w przyrządzaniu tego składnika jest kluczową zasadą English Breakfast.

6. Jeśli robisz tosty - zrób je tak jak trzeba! Zasada przyrządzania tostów jest podobna do zasady wypiekania bekonu. Tosty powinny być lekko zbrązowione, chrupiące, ale nie twarde jak kamień. Należy też pamiętać o doborze typowego chleba tostowego.

7. Keczup albo HP - nic innego. Należy pamiętać, że English Breakfast nie idzie w parze z żadnym sosem majonezowym, śmietanowym czy jakimkolwiek innym, który nie jest keczupem lub HP. Jest to zasada bezwzględna.

8. Nawet nie myśl o pomidorach z puszki. Pomidory w angielskim śniadaniu powinny być świeże, lekko posolone i popieprzone oraz delikatnie podpieczone.

9. Pilnuj czasu. Każdy element English Breakfast wymaga konkretnego czasu na przygotowanie. Robiąc angielskie śniadanie musisz więc uzbroić się w cierpliwość i nie robić niczego po łebkach, ponieważ efekt końcowy wcale Cię nie zadowoli.

10. Zjedz do końca. Oto ostatnia, ale jakże ważna dla Anglików zasada English Breakfast. Skoro już s się zdecydowałeś na angielskie, pożywne, sycące (i co tu kryć - dość ciężkie) śniadanie, to powinieneś zjeść je od początku do samego końca.

