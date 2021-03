W jaki sposób Polacy mogą głosować w wyborach do Szkockiego Parlamentu w 2021 roku?

Jak głosować w wyborach do Holyrood?

Rejestracja na wybory w Szkocji 2021 - jak to zrobić?

Kto może oddać głos w wyborach 2021 do szkockiego parlamentu?

6 maja 2021 roku odbędą się o Parlamentu Szkockiego na podstawie ustawy Scotland Act 1998. Swój głos na będą w nich mogli oddać również Polacy mieszkający w Szkocji. Jak zagłosować? Wyjaśniamy, krok po kroku!

Na Wyspach od 1999 roku odbywają się lokalne wybory do Parlamentu Szkockiego, potocznie zwanego "Holyrood". Do tej pory Szkoci już pięć razy wybierali członków swojego parlamentu, a w roku 2021 roku w elekcji 129 posłów będą mogli brać udział również Polacy mieszkający w Szkocji. W jaki sposób będą mogli to zrobić? O czym trzeba pamiętać głosując w Szkocji? Oto nasz krótki poradnik związany z wyborami w Szkocji 2021 roku.

Kto może oddać głos w wyborach 2021 do szkockiego parlamentu?

Aby móc oddać głos w wyborach należy wcześniej się zarejestrować i znaleźć się w wykazie "electoral register". W wykazie tym może znaleźć się każdy, kto skończył 14 lat lub więcej (ten limit wiekowy obowiązuje w Szkocji i Walii, z kolei w Anglii wynosi on 16 lat). Jednak żeby oddać głos musisz:

być obywatelem kraju należącego do Wielkiej Brytanii

być obywatelem Irlandii lub kraju należące do UE, który mieszka w Wielkiej Brytanii (w tym przypadku - który mieszka w Szkocji) i posiada pozwolenie na wjazd lub pobyt

nie być pozbawionym prawa do biernego udziały w referendach i wyborach.

Aby głosować na lokalnych szkockich parlamentarzystów wystarczy, że będziesz miał skończone 16 lat. Takie samo prawo obowiązuje w Szkocji i Walii.

Rejestracja na wybory w Szkocji 2021

Najszybciej i najłatwiej, szczególnie w obecnej sytuacji dokonać rejestracji online, za pośrednictwem oficjalnej, rządowej strony internetowej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że gdy już raz znajdziemy się na wykazie "electoral register", to później nie trzeba będzie się po raz kolejny rejestrować (nie dotyczy to jednak wszystkich głosowań!).

zarejestrować możecie się za pośrednictwem oficjalnej strony

można wysłać również zwykły papierowy formularz, który znajduje się do pobrania z tej strony

Do kiedy trzeba dokonać rejestracji? Termin upływa w dniu 19 kwietnia 2021 roku.

Jak głosować w wyborach do Holyrood?

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi szkockie władze zdecydowanie preferują głosowanie za pośrednictwem poczty. Aby wziąć udział w takiej procedurze głosowania trzeba się - znowu! - zarejestrować na oficjalnej stronie rządowej. Trzeba wypełnić odpowiedni formularz, a następnie przekazać go do Electoral Registration Office (lokalnego biura rejestracji wyborców). Swój oddział znajdziecie za pośrednictwem tej strony, wpisując po prostu postcode.

UWAGA! Z całą tą procedurą trzeba uporać się dokładnie do godziny 17:00 do dnia 6 kwietnia 2021 roku.

Po dopełnieniu tych formalności na wskazany adres zostanie odesłana karta wyborcza. Trzeba ją odesłać w dołączonej kopercie zwrotnej nie przekraczając terminu (a więc przed dniem wyborów). Jeśli jednak nie uda się tego zrobić to nadal można oddać głos. Jak? Po prostu oddając kartę do głosowania w dniu wyborów w lokalu wyborczym.

Rejestracja anonimowa

Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Proces ten odbywa się przy spełnieniu odpowiednich warunków. Głosujący jest zobowiązany wyjaśnić dlaczego jego bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innej osoby mieszkającej z nami byłoby zagrożone w takiej sytuacji. Trzeba również przedstawić odpowiednie dowody na poparcie takiej tezy.

Brak stałego adresu w Szkocji

Nie posiadanie "fixed adress" nie stanowi problemu. Nadal można zarejestrować się do głosowania korzystając z tego formularza. Dokument wydrukowany i podpisany należy dostarczyć do Electoral Registration Office.

Najważniejsze informacje o lokalnej władzy w Szkocji

Parlament Szkocki jest zdecentralizowanym, krajowym, jednoizbowym, ciałem ustawodawczym w Szkocji. Mieści się on w Edynburskiej dzielnicy Holyrood, przez co jest tak potocznie określany.

Parlament ten jest demokratycznie wybieranym ciałem składającym się ze 129 członków (Members of The Scottish Parliament, w skócie - MSP) wybieranych na czteroletnią kadencję według mieszanego systemu proporcjonalnego. 73 członków reprezentuje pojedyncze, geograficzne okręgi wyborcze i jest wybieranych systemem większościowym (system “pierwszy na mecie”), kolejnych 56 członków reprezentuje 8 regionów, składających się z wielu okręgów wyborczych, z czego każdy z regionów wybiera 7 członków

W związku z referendum w 1997 roku, w którym Szkoci zagłosowali za dewolucją, obecny Parlament Szkocki został utworzony ustawą o Szkocji (ang. Scotland Act 1998) z 1998 roku. Ustawa ta określa kompetencje prawodawcze Parlamentu, czyli sprawy, w jakich może tworzyć prawa poprzez określenie wprost uprawnień, które są zarezerwowane dla Parlamentu Zjednoczonego Królestwa. Parlament Szkocki ma władztwo legislacyjne we wszystkich sprawach, które nie są zarezerwowane dla Parlamentu Brytyjskiego.