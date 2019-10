Zaskoczenie? Boris Johnson NADAL cieszy się poparciem - w obliczu przyspieszonych wyborów to NAJLEPSZY kandydat na premiera wg Brytyjczyków

Właściwy człowiek na właściwym miejscy? Według sondażu zamówionego przez "The Daily Express" premier Boris Johnson nadal cieszy się dużym poparciem wśród brytyjskiego społeczeństwa!

Londyńska agencja ComRes przygotowała na zlecenie "Expressu" badania opinii publicznej, z którego wynika, że stojący na czele rządu lider Partii Konserwatywnej wciąż cieszy się dużym poparciem w społeczeństwie. W razie gdyby doszło do przedwczesnych wyborów, to Boris Johnsona mógłby liczyć na większe poparcie, niż stojący na czele opozycyjnej Partii Pracy, Jeremy Corbyn. Ponad dwa razy więcej Brytyjczyków wolałoby właśnie zobaczyć właśnie Johnsona jako premiera, niż lidera laburzystów. Z kolei Partia Konserwatywna może liczyć na poparcie większe o pięć punktów procentowych, niż Partia Pracy.

Badania, które przyniosły tak zaskakujące wyniki, zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie ponad 2000 Brytyjczyków w okresie 9-10 października, a więc w czasie, gdy Boris Johnson przedstawił swoją propozycję dotyczącą przełamania impasu w sprawie granicy irlandzkie.

Około jedna trzecia (33%) ankietowanych zapowiedziała, że w razie przyspieszonych wyborów odda swój głos na Partię Konserwatywną. Poparcie dla Partii Pracy sięgnęłoby 27%, z kolei Liberalni Demokraci mogliby liczyć na 18% głosów. Z kolei Brexit Party popiera 12% ankietowanych, a po 4% głosów powędrowałoby na konto Scottish National Party oraz Zielonych.

Jeśli trzymać się tych wyliczeń i wierzyć w przewidywania ComRes to w Izbie Gmin przewagę - niewielką, bo sięgającą tylko 14 posłów - zyskaliby torysi. Partia Konserwatywna wprowadziłaby do parlamentu 332 posłów, laburzyści 226, Liberalni Demokraci już tylko 33, 37 - SNP, a Zieloni i Brexit Party - po jednym.

Kto zostałby premierem? Dla wielu może to wydawać się dość zaskakujące, ale na wciąż największe poparcie może liczyć urzędujący obecnie premier! O tym, że Boris Johnson nadal powinien stać na czele rządu jest przekonanych 38% ankietowanych. Jego potencjalni rywale cieszą się znacznie mniejszym poparcie. Jeremy Corbyn może liczyć na 17%, a szefowa Lib-Demów, Jo Swinson - na 12%. Trzeba jednak zaznaczyć, że bardzo duża liczba osób, które nie widzą żadnego dobrego kandydata do tej roli! Ich odsetek sięga aż 33%! To chyba najlepiej świadczy o politycznej mizerii w UK...

Warto jeszcze przytoczyć zdanie ankietowanych na temat Brexitu .Czterech na dziesięciu (40 procent) głosujących określiło opcję "no deal" jako "całkowicie niedopuszczalną", a 42% byłoby w stanie przystać na takie rozwiązanie. cmPrawie połowa głosujących w ankiecie (49 procent) była przeciwna powtórzeniu referendum w sprawie wyjścia z UE, podczas gdy 37 procent opowiedziało się za nowym głosowaniem w tej sprawie.