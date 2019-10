Strona brytyjska zmieniła zdanie? Czy w ciągu 48 godzin uda się osiągnąć porozumienie?

Boris Johnson szykuje się do "poważnego zwrotu" w kwestii Brexitu - czy w ciągu najbliższych 48 godzin dojdzie do porozumienia z Unią Europejską w kwestii granicy irlandzkiej?

Jak czytamy na łamach portalu "The Guardian" czeka nas być może kluczowy moment w rozmowach na linii Bruksela-Londyn. Szef brytyjskiego rządu miał zmienić swoje podejście w istotnej kwestii, stojącej na drodze do porozumienia, a mianowicie stanowisko odnośnie granicy irlandzkiej. W ten sposób miał dać sygnał do zwiększenia intensywności rozmów. Jeśli wierzyć doniesieniom brytyjskich mediów premier Johnson ma nadzieję wypracować porozumienie w ciągu najbliższych 48 godzin, do późnego południa w niedzielę. Jeśli się w tym czasie nie uda się tego osiągnąć - czeka nas twardy Brexit...

Teraz albo nigdy?

W dniu wczorajszym dotarło do nas zaskakująco dużo pozytywnych wiadomości związanych z procesem wychodzenia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Premier Boris Johnson i szef irlandzkiego rządu Leo Varadkar po spotkaniu w Liverpoolu przyznali, że "widzą ścieżkę do możliwej umowy".

W tej sprawie z komentarzem natychmiast pośpieszył Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej wyraził zadowolenie z takiego obrotu spraw. - Premier Johnson obiecał Unii Europejskiej, że przedstawi rozwiązanie, które będzie dobre dla wszystkich - komentował polski polityk. Na koniec, po piątkowym spotkaniu główny negocjator unijny Michel Barnier oświadczył, że rozmowy z brytyjskim ministrem ds. Brexitu Stephenem Barclay'em były "konstruktywne".

Idzie ku dobremu? Według "Guardiana" szanse na porozumienie pojawiła się dzięki temu, że europejscy ambasadorowie dali zielone światło na tzw. "dyskusje tunelowe". Bierze w nich udział jedynie niewielka grupka negocjatorów, która prowadzi bardzo intensywne negocjacje. Z drugiej strony w UK dwa, ważne prawicowe ugrupowania - Partia Demokratyczno-Unionistyczna (DUP) oraz odłam torysów European Research Group (ERG) - zgodziły się na większą elastyczność strony brytyjskiej. Niemniej, podkreślono że ewentualna umowa musi zostać później zaakceptowana w Izbie Gmin.

Według źródeł, na jakie powołuje się "Guardian" Wielka Brytania poszła na duże ustępstwa w kwestii irlandzkiej granicy.

W piątek premier Johnson dwukrotnie odmówił zaprzeczenia, że Irlandia Północna może nadal pozostać częścią wspólnego rynku UE po Brexicie. Czemu tak zrobił? - Wydaje mi się, że byłoby niewłaściwym z mojej strony, gdybym komentował negocjacje z ich trakcie - powiedział. - Z największym możliwym szacunkiem, spójrzcie na wszystko, co powiedziałem wcześniej. Sami możecie wyciągnąć wnioski z moich słów. Ale teraz pozwólmy naszym negocjatorom spokojnie pracować - podsumował Johnson.