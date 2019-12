Zarobki w Polsce ostro w górę! Pracownicy znanego dyskontu otrzymają w 2020 r. nawet 500 zł brutto więcej miesięcznie

Czy coraz wyższe pensje skłonią Polaków z UK do powrotu do kraju?

Fot. Getty

Dyskonty mają się w Polsce bardzo dobrze i w ostatnich latach dbają o należyte wynagradzanie swoich pracowników. Nie inaczej będzie w roku 2020, w którym wszystkie największe dyskonty planują znaczące podwyżki.

Wiemy już, że spore podwyżki czekają w przyszłym roku pracowników Biedronki, której właściciel, Jeronimo Martins, jest obecnie pod względem przychodów największą firmą handlową w Polsce (w ubiegłym roku przychody te wyniosły 51,2 mld zł). Więcej zarabiać będą wszyscy pracownicy – zarówno kasjerzy, jak i pracownicy centrów dystrybucyjnych, a także zarówno osoby o dłuższym stażu pracy, jak i te dopiero rozpoczynające swoją przygodę zawodową w dyskoncie. Z informacji przekazanych przez Jeronimo Martins wynika, że kasjerzy mogą od przyszłego roku liczyć na podwyżkę od 100 do 350 zł brutto miesięcznie, natomiast pracownicy centrów dystrybucyjnych - od 150 do nawet 500 zł brutto miesięcznie. „Dokładna kwota zależy od stanowiska, stażu pracy i lokalizacji” - czytamy w komunikacie portugalskiego przedsiębiorstwa.

A jak podwyżki wpłyną na całkowite miesięczne wynagrodzenie pracowników Biedronki? W komunikacie JM czytamy, że początkujący sprzedawcy-kasjerzy, zatrudnieni na pełny etat, będą zarabiać od stycznia 2020 r. od 3050 zł do 3200 zł brutto (kwota będzie uzależniona od lokalizacji i będzie już obejmowała nagrodę za obecność). Z kolei doświadczeni sprzedawcy-kasjerzy, legitymujący się przynajmniej 3-letnim stażem pracy w Biedronce, będą dostawać od 2020 r. od 3200 zł do 3650 zł brutto (tutaj również kwota będzie zależeć od lokalizacji i w największych miastach, gdzie koszty utrzymania są najwyższe, będzie ona najwyższa). Wreszcie pracownicy 16 centrów dystrybucyjnych Biedronki będą zarabiać od początku przyszłego roku od 3400 zł do 4150 zł brutto miesięcznie (w kwocie będzie się już zawierać nagroda za obecność w danym miesiącu).

Znaczące podwyżki planuje także w przyszłym roku drugi w Polsce pod względem przychodów dyskont Lidl (przychody niemieckiej sieci wyniosły w zeszłym roku 16,2 mld zł). Szczegóły dotyczące wzrostu płac poznamy dopiero w lutym, ale już teraz pracownicy Lidla nie mają na co narzekać. Początkujący kasjerzy – sprzedawcy zarabiają od 3 100 zł brutto do 3 850 zł brutto, natomiast po roku zatrudnienia – od 3 250 zł brutto do 4 050 zł brutto. Z kolei po dwóch latach nieprzerwanej pracy w dyskoncie zarobki pracowników skaczą do 3 450 zł brutto w mniejszych miejscowościach i do nawet 4 350 zł brutto w największych miastach w kraju.

