Praca i finanse Zamrożona kwota wolna od podatku uderzy w emerytów

W ciągu najbliższych trzech lat aż 1,6 mln nowych emerytów zostanie poszkodowanych przez zamrożoną kwotę wolną od podatku. Będą musieli zapłacić podatek dochodowy.

Zamrożona kwota wolna od podatku odbije się negatywnie na wysokości emerytury

Eksperci podają, że w roku podatkowym 2027/2028 aż 1,6 mln kolejnych emerytów będzie musiało zapłacić od swojej emerytury podatek, ponieważ przekroczy kwotę wolną w wysokości 12,570 funtów. A wszystko to przez to, rząd torysów zamroził kwotę wolną na kilka lat. Pierwszego znacznego zamrożenia kwoty wolnej dokonał w 2021 r. jeszcze Rishi Sunak, gdy piastował stanowisko kanclerza skarbu. Natomiast później o kolejne dwa lata decyzję o utrzymaniu progu w takiej wysokości podjął Jeremy Hunt. Kwota wolna pozostanie zatem do 2027/2028 na poziomie 12,570 funtów, choć powinna ona wzrosnąć do 15 220 funtów w roku budżetowym 2024/25, do 15 510 funtów w roku 2025/26, do 15 740 funtów w roku 2026/27 i do 15 990 funtów w roku 2027/28.

Przeczytaj też:

Podwyżki czynszów będą przez trzy lata przewyższać wzrost płac Breaking News

Z uwagi na zamrożoną kwotę wolną od podatku, w roku budżetowym 2025/26 podatek od swojej emerytury zapłaci dodatkowych 1,3 mln emerytów, w roku 2026/27 – 1,5 mln emerytów, a w roku budżetowym 2027/28 – 1,6 miliona emerytów.

Obniżka National Insurance kosztem podatków

Wielu ekspertów krytykuje działania Sunaka i Hunta, którzy skupili się na obniżaniu stawki ubezpieczenia społecznego dla osób pracujących, ale kosztem „podwyższania podatków”. Bo przecież tylko tak można oceniać zamrożenie kwoty wolnej od podatku na kilka lat. Zamrożona kwota wolna, przy tak wysokiej inflacji, z jaką mieliśmy w ostatnich dwóch latach do czynienia na Wyspach, oznacza, że coraz więcej osób szybciej przekracza kwotę 12,570 funtów i musi od niej zapłacić należny podatek. To także bezpośrednio uderza w emerytów. Ich świadczenia rosną, zahaczając o kwotę wolną, a przecież nie korzystają oni z obniżki składki na NI. Eksperci wyliczyli, że działania Jeremy’ego Hunta oznaczają stratę dla emerytów na łączną kwotę 8 miliardów funtów. A analitycy the Resolution Foundation podają, że dwie trzecie emerytów – ok. osiem milionów ludzi, odczuje przez zamrożoną kwotę wolną wzrost podatku średnio o 1000 funtów.



Przeczytaj też:

Policja powinna konfiskować kierowcom telefony? Breaking News

– Starsi ludzie, którzy ciężko pracowali i wkładali do budżetu przez całe życie, są teraz przez lata obciążani nieuczciwymi podwyżkami podatków. Budżet Jeremy’ego Hunta, który karze emerytów, nie zostanie zapomniany podczas następnych wyborów. Partia Konserwatywna musi zostać w głosowaniu rozliczona przez starszych wyborców, którzy nie są doceniani – mówi Sarah Olney z partii Liberalnych Demokratów.