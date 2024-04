Kryzys w UK Podwyżki czynszów będą przez trzy lata przewyższać wzrost płac

Według analiz Resolution Foundation podwyżki czynszów w Wielkiej Brytanii przewyższą tempo wzrost płac w Wielkiej Brytanii.

Po pandemii Covid-19 i kryzysie kosztów utrzymania, czynsze w UK rosły w najszybszym tempie w historii. Nie zanosi się, aby coś zmieniło się w ramach tej tendencji. Do 2027 roku opłaty za mieszkanie zdrożeją średnio w sumie aż o 13%, co jeszcze bardziej zwiększy presję finansową na brytyjskie gospodarstwa domowe. Co roku za „rent” będziemy płacić przeciętnie 4,2% więcej.

Jak podaje Resolution Foundation obecny wysoki wzrost na rynku wynajmu prywatnego przełoży się na istniejące umowy najmu. Warto zestawić te analizy z prognozami dotyczącymi wzrostu naszych zarobków. W analogicznym okresie, do 2027 płace pójdą w górę jedynie o 7,5% (średnio 2,4% rocznie), jak wynika z analiz Office for Budget Responsibility.

Przeczytaj też:

Coroczna podwyżka zasiłków powinna być gwarantowana benefity

Wysokość czynszów a wzrost wynagrodzeń

Jak czytamy na łamach „Guardiana”, najemcy w całym kraju doświadczyli już wyjątkowego wzrostu poziomu czynszów w przypadku nowych nieruchomości. W ciągu dwóch lat ceny poszły w górę o prawie jedną piątą. W raporcie Through the Roof wskazano jednak, że rekordowy wzrost kosztów wynajmu zaczął zwalniać po „odbiciu się po pandemii”, a rynkowe stawki czynszów dla nowych najemców spadły z poziomu 10,4% w czerwcu 2023 r. do 7,5% w marcu 2024 r.

Trzeba zwrócić uwagę, że może minąć wiele lat, zanim ten gwałtowny wzrost dotrze do całego prywatnego sektora wynajmu. Nowi najemcy zaczęli już płacić wyższe czynsze, ale obecni najemcy, którym kończy się umowa najmu lub ci, którzy są zmuszeni zaakceptować podwyżki cen w ramach najmu, w przyszłości staną w obliczu dużych podwyżek czynszów.

Przeczytaj też:

Małe firmy i organizacje będą chronione przed wysokimi cenami energii? Breaking News

Prognozy nie napawają optymizmem

Według Resolution Foundation czynsze w dłuższej perspektywie podążają za poziomem wynagrodzeń, ale w związku z pandemią spadły do najniższego w historii poziomu w stosunku do zarobków. Chociaż na początku 2022 wzrosły, to nadal pozostały o około 5% niższe w relacji do tempa zwiększania się zarobków. Oznacza to, że w ramach długoterminowego trendu wzrost kosztów wynajmu mieszkania przyspieszy.