Zamknięcie London City Airport - eksperci apelują o likwidację tego portu lotniczego

Według analiz New Economics Foundation stołeczne lotnisko London City powinno zostać zamknięte, a na jego miejscu należy zbudować mieszkania oraz centrum rozrywki.

Ośrodek analityczny NEF postuluje zamknięcie londyńskiego lotniska London City Airport. Zdaniem ekspertów New Economics Foundation sensowność istnienia tego portu lotniczego w samym sercu stolicy "łatwo można zakwestionować", a głównym powodem zmiany stanu rzeczy w tej kwestii jest otwarcie nowej linii metra w Londynie. Elizabeth line w znaczący sposób "wzmocniła komunikację [lotniska] Heathrow z całą stolicą". Tym samym, London City Airport w znaczny sposób traci na znaczeniu, jako "ważny węzeł komunikacyjny dla klientów biznesowych podróżujących pomiędzy europejskimi stolicami", jak czytamy na łamach stołecznego portalu "MyLondonNews". Według think tanku New Economics Foundation obszar zajmowany przez funkcjonujący od 1987 port lotniczy (około pół miliona metrów kwadratowych) należy przekształcić w centrum rozrywki i osiedla mieszkaniowe. Takie rozwiązanie znacznie lepiej przysłuży się zarówno miastu, jak i Wielkiej Brytanii

Jaka przyszłość czeka London City Airport?

Według NEF i byłej kandydatki na burmistrza Londynu Sian Berry taki ruch sprawiłby, że w stolicy stworzonyby do 16 000 dodatkowych miejsc pracy, a gospodarka UK stała by się większa o 400 milionów funtów

Jak czytamy na łamach brytyjskiej prasy nowa trasa zapewnia połączenie między Heathrow a Canary Wharf w zaledwie 39 minut. Działacze Partii Zielonych twierdzą, że lotnisko powoduje „nieopisane problemy zdrowotne i środowiskowe” dla mieszkańców. Newham to jedna z najbardziej dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza dzielnic w kraju.

Bloki i centrum rozrywki zamiast lotniska?

W 2019 roku, przed pandemią, London City Airport przewiozło około pięciu milionów pasażerów, w porównaniu z 81 milionami na Heathrow i 47 milionami na Gatwick. W 2021 roku liczba ta spadła do 720.000 pasażerów w porównaniu do 19 milionów na Heathrow. W maju 2022 roku liczba pasażerów, którzy skorzystali z lotniska w sercu brytyjskiej stolicy przekroczyła milion.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!