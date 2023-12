Zamieszki z udziałem kibiców Legii w Birmingham. O co poszło?

W czwartek wieczorem doszło w Birmingham przed stadionem Aston Villi w Birmingham do zamieszek z udziałem kibiców Legii. Policja aresztowała 46 osób. Co jednak było ich przyczyną?

Szerokim echem zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce odbiły się czwartkowe zamieszki z udziałem kibiców Legii. Doszło do nich przed stadionem Aston Villi w Birmingham.

W czwartek wieczorem, gdy Legia miała walczyć o pierwsze miejsce w grupie Ligi Konferencji, przed stadionem Aston Villi doszło do starć polskich kibiców z policją. Wtedy też zdecydowano, że nie zostaną oni wpuszczeni na trybuny. W efekcie Legia grała bez dopingu i ostatecznie przegrała 1:2.

Agresorzy swoje niezadowolenie wyrażali m.in. rzucając butelkami w policjantów. Rannych zostało trzech funkcjonariuszy.

Ugly and violent scenes outside Villa Park from Legia fans. Appears at least a couple of police officers have been injured. Big operation in place at #avfc to get the Legia Warsaw fans inside the stadium. pic.twitter.com/Ga1Lanu1d8

— Charlotte Duncker (@CharDuncker) November 30, 2023