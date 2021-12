Żadnych nowych restrykcji w Anglii przed Nowym Rokiem – ogłosił minister zdrowia Sajid Javid [WIDEO]

Fot. Getty

Angielskie władze podjęły decyzję w sprawie restrykcji poświątecznych. Minister zdrowa ogłosił, że przed Nowym Rokiem w Anglii nie zostaną wdrożone żadne nowe ograniczenia.

Po analizie najnowszych danych epidemiologicznych oraz konsultacji z rządowymi doradcami medycznymi, premier Boris Johnson i minister zdrowia Sajid Javid zdecydowali, że przed Nowym Rokiem w Anglii nie zostaną wprowadzone żadne nowe ograniczenia. Minister nie wykluczył jednak, że w styczniu zasady covidowe zostaną zaostrzone – wszystko znów będzie zależeć od bieżących danych dotyczących zachorowań, zgonów oraz wydolności służby zdrowia.

Brak nowych ograniczeń przed Nowym Rokiem oznacza, że Sylwestra można spędzić w tym roku dość swobodnie. Angielskie władze apelują jednak do mieszkańców o osobistą odpowiedzialność i o „zachowanie ostrożności”. Zaleca się między innymi:

Co ciekawe, decyzja o niezaostrzeniu restrykcji przed Nowym Rokiem w Anglii została podjęta w momencie, gdy dane wskazują na rekordową liczbę nowych zakażeń. Wyjaśniając decyzję rządu Borisa Johnsona, Sajid Javid mówił:

„Oczywiście codziennie patrzymy na dane, które nie zmieniły się w okresie świątecznym, ale przed Nowym Rokiem nie podejmiemy dalszych działań. Nie będziemy podejmować żadnych dalszych kroków. Oczywiście, ludzie powinni zachować ostrożność, ponieważ zbliżamy się do obchodów Nowego Roku, i wiadomo, zróbcie test przepływu bocznego, jeśli ma to sens. Świętujcie na zewnątrz, jeśli to możliwe, zadbajcie o wentylację pomieszczeń, jeśli to możliwe, zachowajcie ostrożność”.