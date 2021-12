Szkoły w UK przejdą w styczniu na zdalne nauczanie? Boris Johnson jest temu przeciwny, ale nauczyciele mogą nie mieć wyboru

Fot. Getty

Premier Boris Johnson i minister edukacji Nadhim Zahawi są zdeterminowani, żeby utrzymać szkoły otwarte, nawet pomimo szybko rozprzestrzeniającego się na Wyspach wariantu Omikron. Ale związki zawodowe nauczycieli ostrzegają, że bez dodatkowego wsparcia rządu utrzymanie placówek edukacyjnych w pełni otwartych może się okazać w najbliższym czasie niemożliwe.

Związki zawodowe grupujące nauczycieli ostrzegają, że w styczniu całe szkoły mogą powrócić do zdalnego nauczania. Dlaczego? Dlatego, że choruje coraz więcej nauczycieli i uczniów, w związku z czym utrzymanie nauki stacjonarnej może się w najbliższym czasie okazać niemożliwe. Wiele szkół już wprowadziło plany awaryjne na wypadek potrzeby wprowadzenia zdalnego nauczania, wysyłając do domów uczniów podręczniki i urządzenia elektroniczne. Najgorsze jednak, jak wskazują nauczyciele, może przyjść w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, po tym jak uczniowie i nauczyciele powrócą do szkół po świąteczno – noworocznej przerwie.

Nauka zdalna może się okazać nieunikniona

Dyrektorzy szkół wprost przyznają, że nauka zdalna może się okazać nieunikniona i dodają, że potrzebują większej pomocy rządu, by spróbować jakoś przetrwać najbliższe, zimowe miesiące. - Szkoły powinny być ostatnimi miejscami podlegającymi zamknięciu w ramach wprowadzania dalszych ograniczeń. Ale słowa nie wystarczą. Rząd musi wesprzeć swój cel [niezamykania ponownie szkół – przyp.red.] materialnie, aby zminimalizować przenoszenie wirusa. W przeciwnym razie niebezpieczeństwo polega na tym, że po prostu nie będzie wystarczającej liczby personelu, aby utrzymać szkoły w pełni otwarte – ostrzegł Geoff Barton ze związku dyrektorów ASCL. A Paul Whiteman ze związku NAHT dodał: - Wydaje się, że płyniemy na wzburzone wody i że jakaś forma zakłóceń na początku przyszłego semestru wydaje się niestety nieunikniona. Naiwnością byłoby udawać, że Omikron nie będzie miał na to wszystko wpływu.