Zaczęły się strajki w Ryanairze i mają być organizowane co tydzień przez 5 miesięcy

Pracownicy Ryanaira w Hiszpanii rozpoczęli akcję strajkową, którą chcą kontynuować do 2023 roku. Mają w wyniku tego ucierpieć lotniska w Madrycie, Maladze, Barcelonie, Alicante, Sewilli, Palmie, Walencji, Gironie, Santiago de Compostella i Ibizie.

W Ryanairze rozpoczęła się akcja strajkowa, która może potrwać do 2023 roku i spowodować poważne zakłócenia w lataniu w całej Europie. Członkowie personelu pokładowego irlandzkich linii lotniczych w Hiszpanii protestują od poniedziałku do czwartku co tydzień od tego tygodnia, do... 7 stycznia.

Strajki w Ryanairze

Strajkujący pracownicy Ryanaira domagają się lepszych warunków płacy i pracy – powiedział lider związku zawodowego USO. Akcja strajkowa, która jest również wspierana przez związek SITCPLA, jest następstwem kilku wcześniejszych strajków pracowników Ryanaira w Hiszpanii. W czasie ostatnich strajków ucierpiało dziesięć hiszpańskich lotnisk, w tym Madryt, Malaga, Barcelona, Alicante, Sewilla, Palma, Walencja, Girona, Santiago de Compostella i Ibiza. Te same lotniska najprawdopodobniej ucierpią i tym razem.

Mimo że na brytyjskich lotniskach nie odbędą się akcje strajkowe, loty między Wielką Brytanią i Hiszpanią mogą zostać opóźnione lub odwołane. Do tej pory 18 dni strajków przed obecną akcją protestacyjną spowodowało około 310 odwołań lotów i około 3455 opóźnień w 10 bazach Ryanaira w Hiszpanii.

- Ponieważ firma nie była w stanie wysłuchać pracowników, zostaliśmy zmuszeni ogłosić nowe dni strajkowe – powiedziała Lidia Aransanz, szefowa sekcji Ryanaira w USO.

Ryanair z kolei umniejszył wpływ strajków w Hiszpanii i poinformował, że spodziewa się minimalnych zakłóceń tej zimy.

„Te dwa małe związki, które reprezentują tylko garstkę naszej hiszpańskiej załogi pokładowej, przeprowadziły szereg słabo wspieranych „strajków” w czerwcu i lipcu, które miały niewielki lub żaden wpływ na loty Ryanaira do lub z Hiszpanii” - podał Ryanair w oświadczeniu.

Według związku zawodowego 11 pracowników zostało zwolnionych, a około 100 grozi postępowanie dyscyplinarne za udział w strajkach.

Strajki w EasyJet

SEPLA poinformowała, że w Hiszpanii mają się też odbyć trzy 72-godzinne strajki pilotów EasyJet w dniach 12-14, 19-21 i 27-29 sierpnia. Z kolei w Portugalii personel lotniczy operatora ANA zaplanował strajk w Lizbonie, Porto i Faro od 19 do 21 sierpnia. Także załoga pokładowa hiszpańskiej linii lotniczej Vueling grozi protestami w związku ze sporem o zarobki. Mogą dołączyć do pilotów Lufthansy, którzy w zeszłym tygodniu głosowali za akcją protestacyjną.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!