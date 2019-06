Za gorąco, żeby zasnąć? Oto 6 wskazówek, które pomogą Ci się wyspać pomimo upałów

W tym tygodniu do UK i do całej Europy nadciągną rekordowe upały.

Według prognoz Met Office, Wielką Brytanię w tym tygodniu nawiedzi fala upałów - na termometrach zobaczymy nawet 32-33 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura, która w najbliższych dniach będzie odczuwalna w całej Europie, oznacza dużą wilgotność powietrza i nieprzyjemną duchotę nie tylko w dzień, ale również w nocy. Oto 6 sprawdzonych wskazówek, które pomogą Ci wyspać się pomimo rekordowego skwaru.

Poniżej znajdziesz kilka sprawdzonych sposobów na nocne upały, które z pewnością przydadzą się nie tylko podczas kilku upalnych dni na Wyspach, ale również w czasie wakacyjnych urlopów w ciepłych krajach lub odwiedzin w Polsce.

1. Używaj cienkich bawełnianych poszewek i prześcieradeł

Pościel flanelową, syntetyczną czy nawet jedwabną lepiej zachować na jesień. Cienkie bawełniane poszewki i prześcieradła są lżejsze i bardziej przewiewne, dzięki czemu wilgoć będzie parowała z łóżka, zamiast w nim zostawać.

2. Odłącz od prądu wszystkie urządzenia

Podłączanie urządzeń na noc do ładowania, to dla wielu z nas po prostu rutyna. Myśl o nie ładowaniu telefonu w nocy może wydawać nieracjonalna, jednak, gdy się nad tym lepiej zastanowić i poszperać w internecie, zrozumiemy, że ładowarki do laptopów i telefonów, nawet w stanie bezczynności, mogą wytwarzać niepożądane ciepło. Odłącz urządzenia przed pójściem spać, aby nie nagrzewać sypialni na noc.

3. Weź chłodny prysznic

Chłodna kąpiel w wannie lub prysznic przed pójściem spać może obniżyć temperaturę ciała, dzięki czemu łatwiej będzie nam się zrelaksować w ciepłym pokoju. Unikaj jednak lodowatych pryszniców, ponieważ zbyt duży szok temperaturowy przed snem może Cię niepotrzebnie pobudzić i znów nie będziesz mogła/mógł zasnąć.

4. Zadbaj o powiew

Zainwestuj w cichy wiatrak elektryczny, aby zapewnić stały przepływ powietrza w pomieszczeniu. Lekka bryza nie tylko ochładza skórę, ale również sprzyja ulatnianiu się wilgoci.

5. Zamroź prześcieradło

Być może brzmi to dla Ciebie dziwacznie, ale zastanów się: wkładanie pościeli i poduszek do torebek, a następnie do zamrażarki pół godziny przed snem sprawi, że gdy się na nich położysz, będą przyjemnie chłodne i ukoją twoją rozgrzaną skórę. Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na dobre zasypianie podczas upałów.

6. Otwórz okna na godzinę przed pójściem do łóżka

Jeśli nie świeci już słońce, a w związku z tym, powietrzne na dworze powoli staje się chłodniejsze, dobrze jest pootwierać na oścież okna w domu i porządnie przewietrzyć mieszkanie przed snem. W ciągu dnia zamknięte pomieszczenia nie tylko się przegrzały, ale również, przez brak dobrej cyrkulacji, powietrze stało się nieprzyjemnie duszące. Przeciąg obniży temperaturę i odświeży powietrze, dzięki czemu szybciej zaśniesz.