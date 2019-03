Z OSTATNIEJ CHWILI: Theresa May obiecała, że poda się do dymisji, jeśli parlamentarzyści poprą jej umowę ws. Brexitu

Premier Theresa May obiecała parlamentarzystom z Partii Konserwatywnej, że ustąpi ze swojego stanowiska, jeśli poprą jej umowę ws. Brexitu.

- Jestem gotowa zrezygnować z pełnionej funkcji wcześniej niż zamierzałam, aby móc zrobić to, co jest dobre na naszego kraju i naszej partii – powiedziała Theresa May.

Premier powiedziała, że wie, iż torysi nie chcą, aby poprowadziła następny etap negocjacji ws. Brexitu. Nie poinformowała jednak o dacie swojej dymisji, ale podkreśliła podczas spotkania z członkami swojej partii na posiedzeniu Komitetu 1922, że zależy jej na tym, aby poparli jej umowę.

- Proszę każdego na tej sali, aby poparł umowę, żebyśmy mogli spełnić nasz historyczny obowiązek – czyli decyzję podjętą przez brytyjskich obywateli i opuścić Unię Europejską w sposób łagodny i uporządkowany – powiedziała premier.

Porozumienie ws. Brexitu zawarte między Theresą May i UE zostało już dwukrotnie odrzucone przez parlament brytyjski 15 stycznia i 12 marca. Podczas ostatniego głosowania nad umową premier przegrała 149 głosami. Musiałaby zatem przekonać 75 parlamentarzystów do tego, aby poparli jej porozumienie, aby przeforsować je w Izbie Gmin.

Dzisiaj późnym wieczorem parlamentarzyści będą głosować nad alternatywnymi opcjami dotyczącymi Brexitu (nie będzie to miało charakteru wiążącego, ale będzie sygnałem dla rządu, jakie rozwiązanie jest najbardziej pożądane przez parlament). Spiker John Bercow ma ogłosić wyniki głosowania po godzinie 22 lokalnego czasu.

