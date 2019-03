Dymisja Theresy May? Zobacz, jak i kiedy może do niej dojść

Wielu konserwatystów sygnalizuje, że potrzebna jest zmiana na stanowisku premiera UK. Mimo iż w niedzielę przedstawiciele partii rządzącej zaprzeczali planom zastąpienia Theresy May, ministrowie coraz głośniej wyrażają swoje niezadowolenie z obecnego przywództwa. W jaki sposób Theresa May mogłaby zostać usunięta, skoro wygrała dwa niedawne głosowania o wotum nieufności?

Aktualnie nie istnieje formalny sposób, by Theresa May mogła zostać odwołana z inicjatywy Partii Konserwatywnej. Jest tak dlatego, że ostatnie głosowanie o wotum nieufności zainicjowane przez torysów odbyło się 12 grudnia 2018 roku i Theresa May głosowanie to wygrała. Zgodnie z obowiązującymi regułami partyjnymi oznacza to, że przez cały rok od tej daty konserwatyści nie mogą zgłosić kolejnego wniosku o wotum nieufności. Zatem dopiero 12 grudnia 2019 roku torysi mogliby formalnie obalić obecną premier.

Nie oznacza to jednak, że nie istnieje żaden inny sposób na odwołanie Theresy May z inicjatywy jej własnej partii. Głównym narzędziem w rękach konserwatystów jest obecnie polityczna presja. Przykładowo, gdyby Theresa May jeszcze bardziej zraziłaby do siebie swoich partyjnych kolegów, to w konsekwencji wielu jej ministrów mogłoby demonstracyjnie podać się do dymisji, istotnie osłabiając rząd i uniemożliwiając jego funkcjonowanie. Mogłoby to wymusić na Theresie May rezygnację ze stanowiska.

Ponadto, torysi mogliby również przeprowadzić nieformalne "głosowanie orientacyjne", które być może ujawniłoby, że premier nie ma już prawie żadnego wsparcia we własnej partii. Konsekwencja byłaby podobna, jak w przypadku masowej dymisji członków gabinetu.

Inną drogą na odwołanie Theresy May byłoby wotum nieufności zgłoszone przez Partię Pracy. Co prawda, laburzyści próbowali już tej formalnej ścieżki - zaraz po pierwszej miażdżącej porażce umowy Theresy May w styczniu. Wniosek został wtedy odrzucony stosunkiem głosów 325 do 306. Możliwe jest jednak ponowne złożenie takiego wniosku przez laburzystów, a wtedy niektórzy konserwatyści mogliby zagłosować inaczej niż głosowali w styczniu, co być może doprowadziłoby do usunięcia obecnej premier.

Ta ostatnia opcja wiąże się jednak z ryzykiem dla Partii Konserwatywnej. Gdyby bowiem przegłosowano wotum nieufności, a nie udałoby się utworzyć nowego rządu w ciągu maksymalnie 14 dni, to mogłoby to doprowadzić do powszechnych wyborów. Wielu torysów nie chciałoby jednak wyborów, ponieważ wiązałyby się one m.in. ze znacznym opóźnieniem Brexitu.