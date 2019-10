Z ostatniej chwili: Minister ds. Brexitu potwierdził, że w razie nieosiągnięcia porozumienia z UE Boris Johnson zawnioskuje do UE o wydłużenie Brexitu!

Minister ds. Brexitu potwierdził, że w razie nieosiągnięcia porozumienia ws. Brexitu do 19 października Boris Johnson zawnioskuje o wydłużenie Brexitu

Fot. YouTube

Na tę wiadomość mieszkańcy Wysp obawiający się No Deal czekali od wielu miesięcy. Ale to dopiero dziś Minister ds. Brexitu Stephen Barclay potwierdził członkom Specjalnej Komisji ds. Wyjścia z Unii Europejskiej, że w razie nieosiągnięcia porozumienia z Brukselą do 19 października Boris Johnson poprosi Wspólnotę o kolejne wydłużenie Brexitu.

Mimo toczących się w Brukseli negocjacji „ostatniej szansy” przed rozpoczynającym się jutro szczytem Unii Europejskiej, Minister ds. Brexitu Stephen Barclay zasiadł dziś przed członkami parlamentarnej, Specjalnej Komisji ds. Wyjścia z Unii Europejskiej, aby odpowiedzieć na kilka ważnych pytań dotyczących dalszych w tym względzie poczynań rządu. Barclay po raz pierwszy głośno i oficjalnie przyznał, jako przedstawiciel gabinetu Borisa Johnsona i jeden z jego najbliższych współpracowników, że w razie nieosiągnięcia porozumienia z Brukselą do 19 października premier zawnioskuje do Wspólnoty o wydłużenie Brexitu.

Nie przegap: Negocjacje brexitowe wchodzą w ostatnią fazę - do unijnego szczytu w Brukseli pozostało niewiele czasu

Stephen Barclay, przyciśnięty do muru przez deputowanego z ramienia Partii Pracy Hilary'ego Benna, powiedział, że „rząd będzie przestrzegał prawa”. - Mogę potwierdzić, jak wielokrotnie powtarzał premier, że po pierwsze rząd będzie przestrzegał prawa, a po drugie będzie on przestrzegał zobowiązań podjętych w obliczu sądu z pełnym poszanowaniem prawa – wyznał Barclay. Niestety minister, mimo ponawianych o to pytań, nie odpowiedział na pytanie Hilary'ego Benna o niekonsekwencję tej obietnicy z prezentowaną przez ostatnie miesiące postawą Borisa Johnsona, który zarzekał się, że „woli się położyć martwy w rowie, niż negocjować opóźnienie Brexitu”.

Jeśli Boris Johnson zostanie zmuszony przez sytuację do poproszenia Unii Europejskiej o wydłużenie Brexitu, to kolejna data przewidywanego opuszczenia Wspólnoty przez UK zostanie wyznaczona na 31 styczeń 2020 r.



Czytaj też: Drugie referendum: Liberalni Demokraci zgłosili poprawkę, by zmusić Borisa Johnsona do zgody na Final Say