Z OSTATNIEJ CHWILI! Dziś rano tajemniczy śmiałek próbował wspiąć się na The Shard - ZOBACZ wideo

Dziś, we wczesnych godzinach porannych policja aresztowała śmiałka, który wspinał się na szczyt The Shard, najwyższego budynku w Londynie i jednego z najwższych w całej Europie.

Dziś rano, około godziny 5:15 policja otrzymała wezwanie dotyczące mężczyzny wspinającego się bez jakiegokolwiek zabezpieczenia na The Shard, będący największym budynkiem w Londynie. Jego wyczyn został nagrany z ziemi - śmiałkowi prawie udało mu się wejść na sam szczyt szklanego giganta górującego nad stolicą Wielkiej Brytanii. Jego niesamowity, mrożący krew w żyłach wyczyn, został nagrany telefonem komórkowym i wrzucony na Twittera.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Someone is climbing up The Shard!!! pic.twitter.com/4yWG0CZ6Rt

BREAKING: A man has been spotted climbing to the top of London's Shard this morning. Police say he is now inside and talking to officers. pic.twitter.com/N48TeXvCHV