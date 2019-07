Horror na Majorce: Trzech niemieckich turystów zgwałciło 18-latkę. Wszystko nagrali smartfonem

Fot. Getty

Policja na Majorce aresztowała czterech niemieckich turystów w związku z podejrzeniem o dokonanie grupowego gwałtu na 18-latce. Mężczyźni zostali zatrzymani na lotnisku, tuż przed wylotem do kraju.

Lokalne media podają różny przebieg wydarzeń. Jedne twierdzą, że gwałtu dokonało dwóch mężczyzn, a inne – że trzech. Wiadomo już jednak na pewno, że zarzuty zostały postawione trzem mężczyznom i że dotyczą one gwałtu grupowego, pomocnictwa, podżegania oraz ukrywania przestępstwa. Przestępstwa te są zagrożone w Hiszpanii karą pozbawienia wolności do lat 15.

Czytaj też: Gang Polaków w UK zrobił z ponad 400 swoich rodaków niewolników. "Była to największa współczesna sieć niewolnictwa w Wielkiej Brytanii"

18-latka miała poznać niemieckich turystów na jednej z dyskotek w kurorcie Cala Ratjada, położonym 80 km na północny-wschód od stolicy Majorki – Palmy. Według dzienników „Diario de Mallorca” i „Ultima Hora” dziewczyna miała po skończonej zabawie w klubie dobrowolnie udać się z mężczyznami do hotelu. Z kolei Niemcy mieli sfilmować gwałt grupowy smartfonami.

Four Germans held at Palma airport for alleged gang rape #AllegedGangRape#GuardiaCivil#PalmaAirport#Majorca#Mallorcahttps://t.co/KwxQ1xPlnk