Podróże i turystyka Z jakich powodów Polacy na emigracji w UK wracają do Polski?

Dlaczego Polacy decydują się na wyjazd z Wielkiej Brytanii i powrót do swojej ojczyzny? Ile osób, ile przypadków, tyle historii i powodów. Przyjrzyjmy się jednak tej kwestii bliżej i sprawdźmy, czy nie da się jej w jakiś sposób uogólnić odpowiedzi w tej kwestii.

Niedługo po Brexicie mieliśmy do czynienia z prawdziwym eksodusem Polaków z UK. Powrotów do kraju emigrantów znad Wisły, którzy do tej pory żyli i pracowali na Wyspach w takiej skali, nie widzieliśmy od wielu, wielu lat. Dość powiedzieć, iż w pewnym momencie liczba pracujących w UK imigrantów z UE spadła do najniższego poziomu od 2015 roku!

Jak sytuacja wygląda obecnie? Wydaje się, że masowa fala powrotów z UK do Polski (póki co!) ustała. Ci, którzy mieli po Brexicie wyjechać, już wyjechali z UK, ale są jeszcze osoby, które zdecydowały się na powrót z innych przyczyn. Jakich? Oddajmy głos im samym. Na facebookowej grupie “Wielkie i małe powroty z UK i innych zakątków do PL:)” nasi rodacy przedstawiają powody, dla których opuścili UK i wrócili do PL.

Powrót z emigracji w UK

Z wypowiedzi naszych rodaków w mediach społecznościowych zasadniczo kształtują się dwa powody powrotu do PL. Po pierwsze, doskwiera im “imigrancki los”. “Tam nigdy nie będziesz u siebie i to chyba każdy odczuwa” – jak określa to Łukasz. “Tam zawsze będziesz obcokrajowcem” – dodaje Paweł. Dla wielu Polaków wyjazd do UK z założenia był wyjazdem na określony czas. Choćby, żeby się dorobić i wrócić, aby ułożyć sobie życie w Polsce. “Anglia nigdy nie była dla mnie miejscem na stałe zamieszkanie” – uzupełnia Magdalena.

Drugim powodem jest rodzina w pierwszym rzędzie, a w drugim przyjaciele. “Ja mam w Polsce rodzinę i przyjaciół, a to jest w życiu najważniejsze” – pisze Martyna. Kamila również dodaje, że “my wróciliśmy ze względu na własne mieszkanie i rodzinę blisko”. Trudno w zasadzie tu coś dodać. Po prostu, na pewnym etapie życie dochodzi do zmiany priorytetów i właśnie rodzina staje się najważniejsza.

Dlaczego Polacy wracają do Polski?

Rzecz jasna, to nie wszystkie powody do powrotu, pojedyncze osoby wskazywały na również inne kwestie. “Wróciłam miesiąc temu ze względu na ciągłe choroby syna i totalny brak opieki w Irlandii” – to komentarz Patrycji. Z kolei dla Pauliny powrót do Polski był podyktowany dalszym rozwijaniem swojej kariery. Do kraju wróciła “za poważniejszą pracą i lepszymi zarobkami”.