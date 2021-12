Wzrost liczby zachorowań w Anglii o 74 proc. w ciągu tygodnia

Wśród hospitalizowanych osób są również pacjenci bezobjawowi, którzy trafili do szpitala z innych medycznych powodów.

Liczba zachorowań na koronawirusa w Christmas Day osiągnęła poziom 113 628 – jest to największy dzienny wzrost od lutego 2021 roku. W tym samym czasie doszło także do zwiększenia hospitalizacji do 1281 (aż o 1 020 więcej niż dzień wcześniej).

Dane opublikowane przez NHS po raz pierwszy od czasu przerwy świątecznej pokazują 1281 przyjęć do szpitali 25 grudnia w Anglii – czyli o 74 proc. więcej niż tydzień wcześniej i najwięcej od 16 lutego 2021 roku.

Wzrost liczby zachorowań w Anglii

W szpitalach w Anglii na dzień 27 grudnia tego roku znajdowało się 8 474 osób chorych na Covid-19. Liczby te są jednak wciąż dużo niższe niż w styczniu 2021 roku, kiedy to mieliśmy do czynienia z apogeum hospitalizacji na poziomie 34 336.

W Londynie, uznawanym obecnie za epicentrum fali nowego wariantu Omikron, na dzień 27 grudnia było 2 640 pacjentów w szpitalach z koronawirusem – czyli o 45 proc. więcej niż tydzień wcześniej i najwięcej od 22 lutego 2021 roku.

W Christmas Day odnotowano 364 przyjęć do szpitali w stolicy, o 73 proc. więcej niż tydzień wcześniej, jednak o 390 mniej niż w 23 grudnia. Z największą liczbą hospitalizacji w Anglii mieliśmy do czynienia 12 stycznia 2021 roku, gdy było ich 4 134.

Jak mówią specjaliści medyczni – liczba hospitalizacji wprawdzie rośnie, ale nie znacząco. Jednak jeszcze za wcześnie, aby mówić o zmniejszeniu obaw związanych z wariantem Omikron.

Bezobjawowi pacjenci w szpitalach

Downing Steet ma nadzieję, że – jeśli liczba hospitalizacji utrzyma się poniżej 400 dziennie, wprowadzenie nowych restrykcji nie będzie konieczne. Eksperci twierdzą również, że statystyki za okres świąteczny mogą nie być wystarczająco dokładne i nie oddawać prawdziwej sytuacji.

Dyrektor wykonawczy NHS Providers, Chris Hopson mówi o tym, że „szczególnie interesujące jest to, jak wielu dyrektorów wykonawczych NHS mówi o liczbie bezobjawowych pacjentów przyjmowanych do szpitali z innych medycznych powodów, a u których dopiero zrobienie testu pokazuje, że mają również koronawirusa”.

Przeczytaj też: Już niedługo zespoły szczepionkowe będą chodzić od domu do domu niezaszczepionych mieszkańców Wysp