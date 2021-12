Jaki jest okres inkubacji Omikrona? Czy nowy wariant koronawirusa różni się pod tym względem od Delty i innych wariantów?

Fot. Getty

Co wiemy o nowym wariancie koronawirusa Omikron – czy jest groźniejszy, czy łagodniejszy od poprzednich wariantów, a także jaki jest okres jego inkubacji? Miesiąc po tym, jak wariant Omikron został po raz pierwszy wykryty w Republice Południowej Afryki, mamy już na ten temat więcej wiedzy.

W Wielkiej Brytanii odnotowano do tej pory 60 000 przypadków zakażenia wariantem Omikron, w tym 14 zgonów z powodu wywołanej przez wariant choroby Covid-19. Omikron po raz pierwszy został zidentyfikowany w Republice Południowej Afryki i w ciągu miesiąca błyskawicznie rozprzestrzenił się po całym świecie. Potwierdzone przypadki zakażenia Omikronem mamy już w 89 krajach, w tym w Holandii, Niemczech, Korei Południowej i, oczywiście, w Wielkiej Brytanii, gdzie szybko wypiera on poprzednie warianty koronawirusa. Potrzeba jeszcze sporo danych, aby dokładnie określić charakter Omikrona, a przede wszystkim to, w jaki sposób reaguje na istniejące szczepionki przeciwko Sars-CoV-2, ale to, co już wiadomo, to to, że nowy wariant jest znacznie bardziej zaraźliwy, niż poprzednie mutacje – Alpha i Delta. Z dużym prawdopodobieństwem można też powiedzieć, że okres inkubacji Omikrona jest znacznie krótszy, niż poprzednich wariantów.

Krótszy okres inkubacji Omikrona to problem

Według Światowej Organizacji Zdrowia w przypadku pierwszego wariantu koronawirusa okres inkubacji, czyli okres od zarażenia pacjenta do wystąpienia u niego objawów, wynosił od dwóch dni do dwóch tygodni. Natomiast w przypadku mutacji Omikron wydaje się, że okres inkubacji jest krótszy i wynosi od trzech do pięciu dni. - Niedawna analiza przeprowadzona przez UK Health Security Agency sugeruje, że okno między momentem zakażenia a rozpoczęciem zakażania może być krótsze w przypadku wariantu Omikron, niż miało to miejsce w przypadku wariantu Delta – zaznaczył minister Sajid Javid.

Znacznie krótszy okres inkubacji Omikrona pozwoliłby wyjaśnić, dlaczego wariant ten tak szybko i skutecznie się rozprzestrzenił po całym świecie. Krótki okres inkubacji to dla osób chorych krótszy okres między podejrzeniem, że zarazili się wirusem, a wystąpieniem poważnych objawów i mniejsze prawdopodobieństwo, że na czas zostanie zrobiony test, który da pozytywny wynik i będzie w stanie uchronić od zarażenia innych ludzi.