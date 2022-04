Wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii w lutym 2022 gwałtownie zwolnił

Co jest przyczyną załamania wzrostu PKB na Wyspach?

Brytyjski wzrost gospodarczy załamał się w lutym 2022. Powodem znaczącego zwolnienia jest gwałtowny spadek produkcji samochodów i artykułów komputerowych, a takaże inne czynniki. Według oficjalnych danych ONS, brytyjskie PKB wzrosło w tym miesiącu zaledwie o 0.1% w porównaniu do stycznia 2022.

Sytuacja ekonomiczna na Wyspach nie jest dobra - jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Office for National Statistics w lutym 2022 roku gospodarka wzrosła w UK zaledwie o 0,1% w perspektywie miesiąc do miesiąca. W styczniu wzrost ten był znacznie większy i wyniósł 0,8%. Dodajmy, że wzrost jest znacznie niższy, niż oczekiwano. Ekonomiści spodziewali się, że produkt krajowy brutto (PKB) pójdzie w górę w drugim miesiącu obecnego roku o 0,3%, dzięki zniesieniu większości restrykcji covidowych w Anglii pod koniec stycznia. Eksperci wśród powodów tak silnego zwolnienia gospodarczego wymieniają spowolnienia produkcji w sektorze motoryzacyjnym spowodowane przez braki części i zaburzenia łańcucha dostaw. Ogólnie, produkcja w fabrykach spadła o 0,4%.

Stan brytyjskiej gospodarki w lutym 2022

Burze i rosnące koszty materiałów zaszkodziły budownictwu, gdzie produkcja spadła o 0,1% w ciągu miesiąca. Łagodniejsza niż zwykle zima obniżyła popyt na energię elektryczną, powodując spadek produkcji energii o 1,0%. Zmniejszyły się również wydatki na opiekę zdrowotną, ponieważ brytyjskie gospodarstwa domowe w obliczu rosnących kosztów utrzymania oglądają trzy razy każdego pensa przed wydaniem go.

Warto umieścić te liczby w perspektywie pandemii - jak podaje ONS gospodarka Wielkiej Brytanii w lutym tego roku była o 1,5% większa niż dwa lata wcześniej, tuż przed atakiem Covid-19 na Wyspy.

W ubiegłym miesiącu rządowe Biuro Odpowiedzialności Budżetowej (Office for Budget Responsibility) obniżyło swoją prognozę wzrostu gospodarczego w 2022 w Wielkiej Brytanii do 3,8% z 6,0% z poprzedniej prognozie z października 2021. Według OBR jeszcze w tym roku inflacja osiągnie najwyższy od 40 lat poziom i sięgnie 8,7%.

Niektórzy analitycy uważają, że trend kurczenia się brytyjskiej gospodarki utrzyma się przez najbliższe trzy miesiące, aż do czerwca 2022 roku. Będzie to wynikiem wzrostu inflacji, powiązanej z rosnącymi cenami energii i towarów oraz mniejszymi wydatkami w sektorze zdrowotnym. Dodatkowe święta związane z hucznym obchodzeniem Platynowego Jubileuszu Królowej również się do tego przyczyni.