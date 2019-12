Wywiad z bohaterem z London Bridge: „Byłem gotowy stracić życie” [wideo]

Fot. BBC, Getty

Mężczyzna skazany za morderstwo, który walczył z terrorystą na London Bridge, udzielił pierwszego wywiadu od czasu zamachu. „Krzyczałem do niego, żeby to wysadził. Byłem przygotowany stracić życie” - mówił dziennikarzowi BBC.

Były więzień, który był jednym z tych nielicznych, walczących twarzą w twarz z zamachowcem na London Bridge udzielił pierwszego wywiadu dla BBC. Mężczyzna mówił, że był gotowy na śmierć, by chronić innych. Razem z poslkim kucharzem, Łukaszem oraz z Jamesem Fordem, również skazanym za morderstwo, 48-lenit John Crilly wybiegł za zamachowcem na London Bridge, ryzykując swoje życie.

Brytyjczyk skazany za morderstwo, który wraz z Polakiem oraz trzecim mężczyzną, próbował zatrzymać terrorystę Usmana Khana, uciekającego przez London Bridge, powiedział w BBC, że był przekonany, iż zamachowiec ma na sobie kamizelkę z prawdziwymi materiałami wybuchowymi. Były więzień wyznał: - „Krzyczałem do niego, żeby to wysadził. Byłem gotowy stracić życie”. Mężczyzna powiedział również, że podczas zamieszania krzyczał do policjantów, by zastrzelili zamachowca.

Rozmawiając z dziennikarzem BBC w pierwszym wywiadzie udzielonym po tragicznych wydarzeniach na London Bridge, mężczyzna opowiadał o swoich przeżyciach z momentu walki z terrorystą. Wyznał, że miał wrażanie, że czas niemal stanął w miejscu i „że minęły wieki” zanim policjant zastrzelił zamachowca.

Bohater z London Bridge, tak jak dwóch pozostałych bohaterów (Polak oraz drugi skazaniec, James Ford), był obecny w Fishmongers' Hall w czasie zamachu. Mężczyzna brał udział w konferencji Learning Together, dotyczącej resocjalizacji więźniów, w której aktywnie uczestniczyły obie ofiary terrorysty - 23-letnia Saskia Jones oraz 25-letni Jack Merritt, młodzi absolwenci Cambridge University.

Jak relacjonował były więzień, podczas konferencji nagle usłyszał krzyk dziewczyny i zszedł piętro niżej, by sprawdzić, co się dzieje. Wtedy zobaczył Saskię Jones, która leżała ranna na podłodze, a sekundę później zauważył uzbrojonego w dwa noże napastnika. Mężczyzna krzyknął do zamachowca, pytając go, co robi, na co miał usłyszeć mrożącą krew w żyłach odpowiedź: - „Mówił coś w rodzaju ‘zabić wszystkich’ lub ‘zabić cię’ - coś o zabijaniu ludzi”.

Gdy zorientowano się, co się dzieje, personel i uczestnicy konferencji próbowali atakować Usmana Khana wszystkim, co akurat mieli pod ręką. Były więzień najpierw rzucił się na terrorystę z drewnianym pulpitem, a następnie chwycił gaśnicę pożarową. Mężczyzna był przekonany, że zamachowiec ma na sobie prawdziwe ładunki wybuchowe: „Byłem przygotowany na to, że prawdopodobnie stracę życie” - przyznał.

Dwaj inni mężczyźni chwycili za włócznię i kieł wieloryba i również rzucili się na napastnika, próbują wypchnąć go z budynku na zewnątrz, a następnie wybiegając za nim na London Bridge. Dalszą część tej bardzo smutnej historii znamy - mężczyźni bohatersko walczyli z terrorystą na moście, ryzykując swoje własne życie, by uratować życie innych. Ostatecznie zamachowiec został zastrzelony w ręki policjanta.