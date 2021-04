Wypadek na autostradzie M25 – ciężarówka zawisła na krawędzi mostu. Kierowca jadący za nią nagrał całe zdarzenie [wideo]

fot. Highways England

Na autostradzie 25 w Kent ciężarówka uderzyła w barierkę mostu i zawisła na jego krawędzi na wysokości 80 stóp. Do wypadku doszło na zjeździe 2. w kierunku południowym niedaleko Dartford. Policja zamknęła także drogę A2 w obu kierunkach. W sieci pojawiło się także nagranie z wypadku, które zrobił kierowca jadący za ciężarówką.

W środę po godzinie 13 w Kent na autostradzie M25 rozpędzona ciężarówka uderzyła w barierkę mostu i zawisła na jego krawędzi na wysokości 80 stóp. Do wypadku doszło na zjeździe 2. w pobliżu Dratford przy wjeździe na drogę A2. Policja poinformowała, że kierowca nie doznał poważnych obrażeń, a inne pojazdy nie brały udziału w zdarzeniu.

Wypadek na autostradzie M25

Wypadek na M25 – ciężarówka zawisła na moście

Służby musiały zamknąć drogę A2 w obu kierunkach oraz odcinek M25 w jednym kierunku. Rzecznik Highways England poinformował o wymaganych skomplikowanych działaniach porządkowych na miejscu wypadku. Konieczna jest także naprawa związana z wyrwanym odcinkiem barierki mostu.

Ostrzeżenie dla kierowców

Policja zaapelowała do kierowców, aby przeznaczyli więcej czasu na pokonanie odcinka, na którym doszło do wypadku, i zasugerowała też wybór alternatywnych tras. W wyniku zdarzenia niedaleko Dartford utworzył się 6-milowy korek. BBC Radio Kent poinformowało o „opóźnieniach do 90 minut w jednym kierunku między zjazdami 4. i 2. oraz do 60 minut w obu kierunkach między zjazdami 29. i 2.

ZOBACZ NAGRANIE Z WYPADKU na M25:

