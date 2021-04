Rząd podwyższył Statutory Sick Pay (SSP). O ile wzrósł zasiłek chorobowy w UK?

Od wtorku rząd podwyższy Statutory Sick Pay (SSP) po wielu apelach związanych z trudną sytuacją osób, które muszą poddać się kwarantannie odcinając się często w ten sposób od dochodów. Niestety podwyżka jest zaskakująco niska...

Już w piątek mieszkańcy Anglii będą mieć dostęp do darmowych testów na Covid-19 dwa razy w tygodniu, co ma na celu izolację osób, które przy braku objawów będą mieć pozytywny wynik testu i dzięki temu można będzie skuteczniej walczyć z rozprzestrzenianiem się wirusa. Budzi to jednak poważne obawy dotyczące zapewnienia osobom na kwarantannie odpowiedniego wsparcia finansowego.

Podwyżka Statutory Sick Pay

Rząd zdecydował, że w ramach pomocy dla osób objętych kwarantanną, podwyższy Statutory Sick Pay. Niestety podwyżka ta wyniesie zaledwie 50 pensów. W ten sposób od wtorku osoby objęte SSP otrzymają tygodniowo 96,35 funtów, a nie 95,85 funtów, co jest jedną z najniższych stawek w Europie Zachodniej.

Dla przykładu we Francji Statutory Sick Pay przekłada się zazwyczaj na 50 proc. całkowitych zarobków pracownika, a w Holandii minimalna wysokość to 70 proc.

Krytyka rządu

Krytycy opieszałych działań pomocowych rządu w tym zakresie od miesięcy apelują do władz, aby zwiększyły wsparcie finansowe dla osób, które zachęcają do samoizolacji.

Istnieją obawy, że osoby zarażone Covid-19, których nie stać na to, aby zrezygnować na czas izolacji z dochodu, gdy nie mają zabezpieczenia finansowego, chodzą do pracy zarażając innych. Krytycy rządu twierdzą, że właśnie brak właściwej pomocy finansowej dla osób poddanych samoizolacji, jest jedną z przyczyn tak wysokiej liczby zgonów na Covi-19, jaką ma Wielka Brytania.