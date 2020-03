„Wyjście do łazienki to jak przebiegnięcie maratonu” - Młody mężczyzna szczerze o tym, czym COVID-19 różni się od klasycznej grypy [wideo]

Fot. Twitter

39-letni Justin dowiedział się, że jest zakażony koronawirusem, 4 marca, gdy dostał silnego bólu głowy i, jak mu się wydawało, płuc. Po dwóch tygodniach od wykonania testu mężczyzna wciąż ledwo się porusza, a wyjście do łazienki opisuje jako „przebiegnięcie maratonu”.

39-letni Justin ostrzega na Twitterze, że COVID-19 znacząco różni się od klasycznej grypy, która daje typowe, znane nam objawy. Z kolei zakażenie koronawirusem u niego akurat wywołało silne i nieprzerwane bóle w klatce piersiowej, a także bardzo go osłabiło. „Wyjście do łazienki to jak przebiegnięcie maratonu” - wyznał w sieci Amerykanin, twierdząc, że po przejściu 20 kroków jest tak słaby, że istnieje ryzyko, że straci przytomność.

U Amerykanina lekarze wykryli wirusa SARS-CoV-2 w dniu 4 marca, po tym, jak trafił on do szpitala z objawami poważnej choroby. 39-latek miał silne bóle głowy i bóle w klatce piersiowej, a na szpitalnym oddziale ratunkowym znalazł się bezpośrednio po tym, jak stracił w domu przytomność. Amerykanin otrzymał leki antywirusowe oraz inhalator, po czym został odesłany do domu. I to mimo tego, że cierpi na cukrzycę typu I.

- Oddychanie tak bardzo mnie dziś boli. Spacer do łazienki jest jak bieg w maratonie. Nie myśl, że ból w klatce piersiowej jest zawałem serca lub grypą - to nie jest grypa. Wszyscy prawie znamy grypę. Ból w klatce piersiowej nie jest zawałem ani grypą – wszyscy raczej znamy objawy grypy. To jest głębiej, jakby ból płuc. Trudno to sobie wyobrazić, ale pomyśl, kiedy oddychasz zimnym powietrzem, to [pojawia się] „ból”, zanim twoje płuca znów się nagrzeją, coś w tym stylu. Z inhalatorem płuca bolą jeszcze bardziej – jakbyś się przeciął i polał to alkoholem. W ten sposób to wygląda – opowiedział na nagraniu cierpiący mężczyzna. A na końcu dodał: - To nie jest grypa. Grypa to zupełnie inna sprawa. Tutaj objawy są tak odmienne od grypy.