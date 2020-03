Coraz więcej Polaków w UK nie puszcza do szkoły swoich dzieci. Czy poniosą za to konsekwencje finansowe?

Fot. Getty

Z uwagi na to, że rząd UK nie zdecydował się, wzorem Polski i innych krajów UE, zamknąć szkół, wielu Polaków zdecydowało się działać na własną rękę i zatrzymać swoje dzieci w domach. Czy poniosą za to karę?

Rząd UK nie zgodził się na zamknięcie szkół, twierdząc, że „przyniesie to więcej złego, niż dobrego”, a lokalne councile poinformowały, żeby rodzice zastosowali się do tych zaleceń. Zgodnie zatem z wytycznymi Downing Street wszystkie dzieci, które dobrze się czują i które nie muszą odbyć kwarantanny, powinny normalnie uczęszczać do szkół.

Wielu Polaków postanowiło jednak zignorować zalecenia rządu, narażając się tym samym na wysokie kary w związku z zatrzymaniem dzieci w domu. Jednak dla wielu z nich sytuacja jest zero-jedynkowa i nie zamierzają oni ryzykować ani życiem i zdrowiem swoich pociech, ani życiem i zdrowiem osób (zwłaszcza starszych) pozostających z nimi w stałym kontakcie. W związku z pozostawieniem dzieci w domu, na Facebooku pojawiły się następujące komentarze:

„Dla mnie pieniądze to nie wszystko. Zdrowie jedynego dziecka najważniejsze”;

„Będzie trzeba to zapłacę. MOJA DECYZJA, MOJE PIENIĄDZE”;

„Ja wysłałam email do szkoły z informacją. Z obawy o zdrowie córki w związku z zaistniałą sytuacją, dziecko pozostanie w domu. Proszę przesyłać materiały szkolne na email. I tyle, dziecko do szkoły nie chodzi”;

„Myślę, że każda odpowiedzialna mama zostawi swoją pociechę w domu,a szkoły tak czy tak zamkną, bo tego nie opanują”.

Rodzice w Wielkiej Brytanii coraz głośniej domagają się zresztą nie tylko zamknięcia szkół i przedszkoli, ale też niekarania rodziców, którzy z obawy o zdrowie swoich bliskich pozostawią dzieci w domu. W internecie pojawiła się nawet w związku z tym stosowna petycja: „Żadnych kar dla rodziców, którzy zabiorą dziecko ze szkoły z uwagi na pandemię” (ang. „No prosecution for parents that remove child from school during a pandemic”). Petycję można obejrzeć i podpisać TUTAJ.