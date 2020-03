Epidemia koronawirusa może potrwać w UK do wiosny 2021 r. W tym czasie do szpitala może trafić 8 mln ludzi

Fot. Getty

Z raportu Public Health England, który wyciekł właśnie do mediów, wynika, że w ciągu najbliższego roku do szpitali na Wyspach może na skutek koronawirusa trafić nawet 8 mln ludzi. Cały rok może też potrwać wynalezienie, przetestowanie i wprowadzenie do obrotu szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Najnowszy raport przygotowany przez Public Health England dla lekarzy i ekspertów NHS nie pozostawia wątpliwości – epidemia koronawirusa może z nami pozostać przynajmniej do wiosny 2021 r., a w tym czasie do szpitali, z powodu COVID-19, może trafić nawet 8 mln ludzi. Z kolei szef agencji rządowej ds. badań, sir Mark Walpole, potwierdził, że wprowadzenie szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 może zająć nawet rok.

W raporcie potwierdzone zostały niedawne słowa prof. Whitty'ego, który poinformował, że koronawirusem może się zarazić na Wyspach nawet 80 proc. społeczeństwa. Jeśli tak się stanie, to w najgorszym przypadku do szpitali może trafić nawet 15 proc. zarażonych, czyli blisko 8 mln ludzi.

Obecnie w UK wykonywanych jest ok. 4000 testów na obecność koronawirusa dziennie, ale liczba testów ma już wkrótce wzrosnąć do 10 000. Jednak rząd Borisa Johnsona, wbrew zaleceniom WHO, nie zaleca już robienia testów wszystkim, którzy mogli zarazić się patogenem, ani nie próbuje wyizolować „łańcucha kontaktów”. - Nie możesz walczyć z wirusem, jeśli nie wiesz, gdzie on jest – powiedział ostatnio na konferencji prasowej dyrektor generalny WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, komentując sytuację, z jaką mamy do czynienia w Wielkiej Brytanii. - Każdy przypadek, który wykryjemy i zaczniemy leczyć, ogranicza ekspansję choroby – dodał.