WYJAŚNIAMY: Czy w 2020 rozpoczęła się nowa dekada XXI wieku? Jak liczy się dekady?

Jak to jest z tymi dekadami? Kiedy się zaczynają, a kiedy się kończą? Czy 1 stycznia 2020 roku rozpoczęło się kolejne dziesięciolecie, trzecie w XXI wieku? Spieszymy z wyjaśnieniami!

Pamiętacie jeszcze zamieszanie z Nowym Rokiem w 2000 roku? Wówczas powszechnie uważało się, że wraz z pierwszym stycznia roku "zerowego" rozpoczął XXI wieku, co było całkowicie... błędne! Wiek, czyli jednostka miary czasu równa 100 lat, liczona od roku kończącego się cyframi "01" do najbliższego roku kończącego się dwoma zerami, np. od 1501 do 1600 to wiek XVI. Wszysycy powinniśmy to pamiętać, jeszcze ze szkoły podstawowej. Analogicznie, początek najnowszego stulecia przypadł na rok 2001 roku.

I bardzo podobnie jest z dekadą, choć w przypadku okresu oznaczającego dziesięć lat przyjęto się, że istnieją dwa sposoby liczenia. Pierwsza metoda jest ściśle skorelowana ze stosowaniem kalendarza gregoriańskiego, zgodnie z którą dekady są numerowane kolejno od rozpoczęcia ery chrześcijańskiej:

Zobacz też: Przepowiednie Baby Wangi na 2020 rok. Co według najsłynniejszej znachorki stanie się m.in. w Wielkiej Brytanii?

Według niego 201. dekada rozpoczęła się 1 stycznia 2001, a zakończyła 31 grudnia 2010, kolejna miała początek 1 stycznia 2011, a jej koniec nadejdzie dopiero w tym roku, dokładnie 31 grudnia 2020. Logika stojąca za takim sposobem liczenia opiera się na czystej matematyce - wszak liczymy kolejno od "1", aż do "10" i jest to naturalne w naszym powszechnym użyciu. Nie liczymy od "zera" do "9".

Według tej metodologii mamy przed sobą jeszcze rok drugiej dekady XXI wieku.

Czytaj także: Sondaż: Zakaz kontraktów zero-hours - oto czego chce od rządu Borisa Johnsona większość wyborców

Istnieje jednak alternatywa. Druga metoda, najczęściej stosowana w historii, popkulturze i życiu codziennym, odnosi się od stosowania tzw. lat, tj. okresu odnoszącego się do roku zakończonego na 0 i następujących po nim 9 lat. Zgodnie z tą metodą lata 1980. to okres od 1980 do 1989 roku, lata 1990. to okres od 1990 do 1999, lata 2000. to okres od 2000 do 2009, a lata 2010. to okres od 2010 do 2019.

Upowszechniło się mówienie o latach 60-tych, 90-tych itp. co oznaczało liczenie od lat "zerowych" (1960, 1990 itp.) do lat "dziewiątych" (1969, 1999 itp.). Stąd np. mówi się "lubię rocka z lat 70-tych" czy "mam sentyment do NBA lat 90-tych", wybiera się "najlepsze płyty lat 80-tych" czy "najlepsze filmy lat 90-tych".

Niemniej, trzymając się ścisłej terminologii i kalendarza, którego używamy w obliczeniu dni i lat, dziś nie rozpoczęła się nowa dekada. Rozpocznie się ona dopiero za rok!