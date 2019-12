Przepowiednie Baby Wangi na 2020 rok. Co według najsłynniejszej znachorki stanie się m.in. w Wielkiej Brytanii?

Donald Trump ma zapaść na tajemniczą chorobę, która pozbawi go słuchu.

Baba Wanga jest bez wątpienia nadal jedną z najbardziej znanych jasnowidzących, mimo że zmarła w 1996 roku. Przewidziała ona rozpad Związku Radzieckiego, czy atak na Word Trade Center. Znamy jej proroctwa także na rok 2020, również te dotyczące Wielkiej Brytanii i Brexitu.

Zwana też „Nostradamusem z Bałkan” niewidoma jasnowidzka Baba Wanga przewidziała oprócz ataku na Word Trade Center, także zatonięcie okrętu podwodnego „Kursk”, narodziny ISIS oraz Brexit (miała ona powiedzieć o tym, że „Europa przestanie istnieć”).

Przepowiednie Baby Wangi na 2020 rok mają dotyczyć głownie dwóch czołowych przywódców na świecie. Władimira Putina i Donalda Trumpa. Zgodnie z proroctwem prezydent Stanów Zjednoczonych ma stracić słuch na skutek choroby o trudnym do stwierdzenia podłożu prowadzącej do częściowego uszkodzenia mózgu.

Według przepowiedni Trump będzie miał także kłopot z poruszaniem się. Choroba będzie nagła, a lekarze nie będą mogli jej zdiagnozować i tym samym podjąć właściwego leczenia. Nie wiadomo także, czy prezydent przeżyje.

Z kolei życie Władimira Putina – zgodnie z proroctwem Baby Wangi – będzie zagrożone, gdy zamachu na jego życie dokona osoba z jego ochrony. Ponadto na Rosję ma spaść meteoryt, który doprowadzi do ogromnej eksplozji czyniącej spustoszenie w promieniu kilkuset kilometrów.

Na skutek upadku meteorytu w Rosji, w Azji wschodniej i południowo-wschodniej dojdzie do uderzenia potężnego tsunami, a na kontynencie będzie miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 7,5 stopnia w skali Richtera. Z kolei w Pakistanie, Chinach, Japonii i na Alasce dojdzie do wielkich powodzi.

Baba Wanga przepowiedziała także Wielkiej Brytanii ostateczne opuszczenie Unii Europejskiej, które jednak będzie miało negatywne skutki ekonomiczne i społeczne dla kraju. Po Brexicie Wielka Brytania ma się pogrążyć w kryzysie.

Baba Wanga pochodziła z Bułgarii i twierdziła, że Bóg wynagrodził jej ślepotę darem jasnowidzenia. Jak mówiła: „On pozbawił mnie ludzkiego wzroku, ale dał mi inne oczy, bym zobaczyła świat widzialny i niewidzialny”.

Przepowiedziała ona losy ludzkości na aż 3 tys. lat w przyszłość. Według Baby Wangi w:

2046 roku każdy ludzki organ będzie mógł zostać stworzony od podstaw, a transplantacja organów będzie najbardziej skuteczną metodą leczenia

2088 roku pojawi się nowa choroba, w wyniku której ludzie będą się starzeć w ciągu chwili

2097 roku ludzie znajdą lekarstwo na tę chorobę

2164 roku „zwierzęta zmieniają się w pół-ludzi”

2167 roku powstanie systemu religijnego obejmującego całą Ziemię

2170 roku wielka susza

2183 kolonia na Marsie staje się jądrowym supermocarstwem, które żąda niepodległości od Ziemi

2201 roku termojądrowe procesy na Słońcu zwalniają i spada temperatura na Ziemi

2271 roku zmianie ulegają pewne prawa fizyczne

2273 roku mieszają się wszystkie rasy i powstaje nowa

2279 roku ludzie odkrywają możliwość uzyskania energii „z niczego”

2288 roku ludzie potrafią cofać się w czasie i kontaktować się z obcymi

3005 roku wybuchnie wojna na Marsie, a trajektoria tej planety zostanie naruszona

3797 roku do tego czasu życie na Ziemi zniknie, ale rozwój ludzkości pozwala na zorganizowanie życia w innych układach planetarnych

3803 roku zaludnianie stopniowe nowej planety, ale jej klimat wpływa na mutacje u ludzi

4304 roku zostaje wynalezione lekarstwo na każdą istniejącą chorobę

4308 roku ludzie za sprawą mutacji są w stanie wykorzystać ponad 30 proc. możliwości swoich mózgów, a uczuci zła i nienawiści przestaje istnieć

4509 roku ludzie osiągają tak wysoki stopień rozwoju, że mogą rozmawiać z czymś, co nazywamy bogiem

4674 roku ludzie osiągają nieśmiertelność

5076 roku odkrycie granicy Wszechświata

5078 roku podjęcie decyzji o przekroczeniu granicy Wszechświata (40 proc. populacji jest przeciw)

5079 roku dochodzi do tego, co jasnowidzka nazywa końcem świata. Zgodnie z jej ostatnimi słowami wypowiedzialnymi przed śmiercią „nadejdą czasy cudów, kiedy nauka poczyni wielkie odkrycia w dziedzinie tego, co niematerialne. Będziemy świadkami nadzwyczajnych odkryć archeologicznych, które zasadniczo zmienią wiedzę o świecie starożytnym. Całe ukryte złoto wyjdzie na powierzchnię, opuszczając wody. Tak postanowiono z góry”.

