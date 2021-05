Wydzielone strefy w samolotach wyłącznie dla zaszczepionych pasażerów? Gigant lotniczy przedstawił kontrowersyjny pomysł

Fot. Getty

Jedna z największych na świcie linii lotniczych przedstawiła niedawno bardzo kontrowersyjny pomysł. W samolotach miałyby znaleźć się specjalne wydzielone strefy - wyłącznie dla pasażerów zaszczepionych przeciw COVID-19. Czy to realny scenariusz?

Amerykański gigant lotniczy, linie United Airlines, poinformowały, że specjalnych stref w samolotach wyłącznie dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19 na razie nie będzie. Prezes jednych z największych linii lotniczych na świecie wyjaśnił, że w chwili obecnej przepisy w USA stanowią, iż pomysł ten nie może zostać wprowadzony.

Loty transatlantyckie tylko dla zaszczepionych pasażerów?

O kontrowersyjnym pomyśle prezes United Airlines, Scott Kirby, rozmawiał z dziennikiem The Washington Post, mówiąc między innymi: „To świetny pomysł i myśleliśmy o jego wprowadzeniu w życie. Ale przy obecnych rządowych regulacjach to nie jest coś, co moglibyśmy zastosować”. Prezes amerykańskich linii lotniczych wskazał jednak, że w taki czy inny sposób linie lotnicze będą musiały poradzić sobie z problemem podróży w najbliższym czasie, ponieważ już teraz niektóre państwa deklarują, że będą wpuszczać do siebie tylko zaszczepionych obcokrajowców.

Dodatkowo, jak informuje portal fly4free, w ostatni czasie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że to właśnie zaszczepieni turyści ze Stanów Zjednoczonych mogą już teraz być niemal pewni wstępu do UE na wakacje 2021 - co do osób niezaszczepionych pewności na razie nie ma.

W związku z tym, Scott Kirby skomentował na łamach The Washington Post: „Podejrzewam, że tak samo będzie w przypadku takich krajów jak Australia. Obecnie w Europie otwarte dla Amerykanów są trzy kraje: to Islandia, Grecja i Chorwacja, ale tam także mogą wjeżdżać tylko osoby zaszczepione. I swoją drogą - zainteresowanie tymi lotami przekracza nasze najśmielsze plany. Z pewnością więc na większości międzynarodowych tras 100 procent naszych pasażerów będzie zaszczepionych”.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.