Wyciekły poufne informacje związane z procedurami po śmierci Elżbiety II

Jakie dane wyciekły do prasy?

Do brytyjskiej prasy wyciekły e-maile związane z planami na wypadek śmierci królowej i protokołów postępowania w ramach operacji "London Bridge". Dziennikarze dotarli do korespondencji walijskich urzędników. Informacje w niej zawarte były określone, jako "poufne". Zapowiedziano już wszczęcie śledztwa w tej sprawie.

Brytyjskiej opinii publicznej zostały ujawnione szczegóły dotyczę tego, w jaki sposób kościoły w Wielkiej Brytanii oddadzą cześć Elżbiecie II w ramach operacji "London Bridge". Jak czytamy na łamach "The Daily Mirror", sprawa wydaje się mimo wszystko dość błaha. Dotyczy bowiem technicznych kwestii związanych z biciem dzwonów w obliczu śmierci monarchini. Konkretnie chodzi o specjalne skórzane mufy, którymi osłaniane są dzwony z tak specjalnej okazji, aby je wyciszyć. Sęk w tym, że w wielu kościołach nie nadają się one do użytku, gdyż zwyczajnie... zgniły. Ostatni raz korzystano z nich po śmierci króla Jerzego VI, a więc 70 lat temu! Efektem tego całego zamieszania jest zasypanie zleceniami rzemieślników specjalizujących się w wyrobach skórzanych. Sprzedaż wyrobów kaletniczych podobno podwoiła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Wiadomości między innymi dotyczące tych kwestii zostały wysłane osobom, które nie powinny mieć dostępu do tych informacji. Do wycieku doprowadzili walijski urzędnicy. Rząd w Cardiff zapowiedział już wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Zaznaczono, że podobne wydarzenia nie powinny mieć miejsca, ale pomimo poufnego charakteru rzeczonej korespondencji, nie ujawniono w zasadzie żadnych istotnych informacji.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy tego typu przypadek. W 2017 roku na łamach "Guardiana" opublikowano obszerny materiał związany właśnie ze szczegółami operacji "London Bridge". W zeszłym roku ujawniono plany w tej kwestii i poinformowano opinię publiczną o tym, co stanie się po śmierci królowej. Książe Karol, który zostanie nowym królem, przemówi do narodu w dzień śmierci Elżbiety II (znanym jako D Day), a następnie oświadczenie wyda premier.

Dochodzenie ma wyjaśnić kto jest odpowiedzialny za tę wpadkę

Departamenty rządowe zostały poinstruowane, aby w ciągu 10 minut od ogłoszenia umieścić flagi na połowie masztu. Oczekuje się, że królowa zostanie pochowana po 10 dniach od jej śmierci, a nowy król wyruszy w podróż po Wielkiej Brytanii przed pochówkiem. Trumna władcy przez trzy dni będzie leżała w izbach parlamentu, a władze przewidują, że setki tysięcy ludzi przybędą do Londynu, aby oddać hołd Elżbiecie II. Poinformowano, że wszelkie inne prace parlamentarne zostaną zawieszone na 10 dni.