„Dlaczego Polacy masowo starają się o brytyjskie paszporty?" Dyskusja pochłonęła na Facebooku Polaków mieszkających w UK

Fot. Getty

„Dlaczego Polacy masowo starają się o brytyjskie paszporty, gdzie innym narodowościom mniej zależy, a Brytyjczycy masowo starają się o paszporty EU?” - takie pytanie zadał na Facebooku jeden z internautów. Pytanie doprowadziło do ożywionej dyskusji wśród Polaków mieszkających w UK, którzy jednocześnie wymienili się w tym zakresie cennymi doświadczeniami.

Część internautów stwierdziła, że Polacy żyjący w UK wyrabiają sobie brytyjski paszport, ponieważ zezwala im na to prawo - mogą oni mieć podwójne obywatelstwo, zarówno polskie, jak i brytyjskie. Paszport brytyjski to zawsze „mocny” paszport, z którym bardzo liczą się pozostałe państwa na świecie, dlatego wnioskowanie o brytyjskie obywatelstwo często podyktowane jest względami bezpieczeństwa. „2 większości narodowe w UK to Polacy i obywatele Litwy. Na dzień dzisiejszy Polska pozwala obywatelom na podwójne obywatelstwo, wiec dlaczego by się nie starać, a Litwa nie. Obywatele Litwy muszą wybrać jakie chcą obywatelstwo, więc zapewne dużo mniej Litwinów stara się o brytyjskie obywatelstwo, bo nie ma ochoty rezygnować z własnego” - wyjaśniła jedna z kobiet biorąca udział w dyskusji.

Czytaj też: Polka, która otrzymała brytyjskie obywatelstwo ofiarą brutalnego hejtu w social media

Internauci zwrócili jednak nie tylko uwagę na fakt, że niektóre kraje Europy nie zezwalają na posiadanie podwójnego obywatelstwa, ale także na to, że niektórzy obywatele państw zachodniej UE uważają, że kwestie obywatelstwa i settled status ich nie dotyczą. „Mam znajomych z Portugalii i Hiszpanii i o SS nawet nie słyszeli. Paszportów brytyjskich też nie robią” - napisała Polka mieszkająca obecnie w Londynie. „Też mam też kilku znajomych z Europy Zachodniej, którzy uparcie twierdzą, że to nie ich dotyczy” - wtórował kobiecie Polak.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SETTLED STATUS? POBIERZ PORADNIK>>

Niektórzy Polacy zwrócili wreszcie uwagę na fakt, że o obywatelstwo warto jest się postarać ze względu na niedawny skandal z tzw. Windrush generation. „Warto mieć obywatelstwo brytyjskie. Tym bardziej, że nie znamy przyszłości. Ja zawsze wspominam o windrush generation też nie potrzebowali bo po co, a po 50 latach dostali co poniektórzy list z deportacją, zakaz korzystania z NHS i innych socjalnych przywilejów. Tak więc warto się zabezpieczyć. Dla mnie to była najlepsza decyzja w życiu. W UK posługuję się tylko brytyjskim paszportem, w PL tylko polskim. Jestem dumna z tego, że mogę reprezentować dwa kraje. Pamiętajmy British first w tym kraju, nawet jak masz drugie obywatelstwo to inaczej na ciebie patrzą, bo wiedzą, że chcesz tu być” - zaznaczyła kolejna internautka.