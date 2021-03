Wybory na burmistrza Londynu. Poznaj kandydatów, którzy mogą przeszkodzić Sadiqowi Khanowi w reelekcji!

Fot. Getty

Wybory na burmistrza Londynu obywają się co cztery lata, ale z uwagi na pandemię koronawirusa zeszłoroczne głosowanie zostało przesunięte dopiero na 6 maja 2021 r. Urzędujący włodarz miasta, Sadiq Khan, liczy na reelekcję, ale do osiągnięcia ponownego sukcesu pozostała mu jeszcze długa droga. Kto zatem stanie w maju w szranki z Sadiqiem Khanem? Zobaczcie pełną listę kandydatów!

1. Sadiq Khan - burmistrz Londynu

Urzędujący burmistrz Londynu ma nadzieję, że zostanie wybrany na ponowną, drugą kadencję. W 2016 r. polityk Partii Pracy zdobył 57 proc. głosów (po podliczeniu także tzw. głosów drugiego wyboru), pokonując konserwatystę Zaca Goldsmitha. Za największe osiągnięcia Sadiqa Khana uważa się uruchomienie nocnych pociągów metra w Londynie, wprowadzenie tzw. taryfy Hopper fare, pozwalającej na nielimitowaną ilość podróży w ciągu jednej godziny autobusem i tramwajem za jedyne £1,5, a także znaczne poszerzenie stref niskiej emisji - Ultra Low Emissions Zone.



We owe it to everyone who has lost their lives, to the key workers who have done so much to keep us safe, and to all those who have suffered to ensure that we build an even better London after the pandemic.



My vision for our city's future: #LondonTogetherpic.twitter.com/2ZqzFrzBSV — Sadiq Khan (@SadiqKhan) March 16, 2021

Kandydaci na burmistrza Londynu 2021

2. Shaun Bailey z Partii Konserwatywnej

Konserwatysta Shaun Bailey to jeden z najpoważniejszych przeciwników Sadiqa Khana w nadchodzących wyborach. Bailey jest członkiem London Assembly, rzecznikiem Partii Konserwatywnej ds. gospodarki i wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki. To także były działacz młodzieżowy oraz specjalny doradca premiera Davida Camerona ds. młodzieży i przestępczości. Bailey obiecuje londyńczykom m.in. zwiększenie liczby funkcjonariusze w mieście o 8 000 oraz cofnięcie opłaty Congestion Charge.

I spent 20 years as a youth worker helping give young Londoners a fresh start in life.



And right now, London needs a fresh start too.



Safe streets. Affordable homes. A bigger, better (not bankrupt) transport network. Lower taxes.



I have a plan.



Watch here to find out more pic.twitter.com/cIHmEMOUC0 — Shaun Bailey (@ShaunBaileyUK) February 16, 2021

3. Sian Berry z Partii Zielonych

Sian Berry jest członkinią London Assembly i współprzewodniczącą Partii Zielonych od 2018 r. Berry twierdzi, że tylko jej ugrupowanie w pełni broni w UK interesów osób wykluczonych.

“We’ve got a Labour mayor, Conservative govt and councils that are unhealthy one-party states. We’re the only truly independent voice who can speak for the dispossessed and ignored people in the gaps.”



Me in @NewStatesman on a Green new start for London:https://t.co/AiRCB7NZ2h — Sian Berry (@sianberry) March 13, 2021

Kto wygra wybory w Londynie 2021?

4. Luisa Porritt – Liberalni Demokraci

Kandydatka Liberalnych Demokratów Luisa Porritt to radna Camden i była członkini Parlamentu Europejskiego. Luisa Porritt obiecuje londyńczykom tworzenie tanich mieszkań poprzez konwersję powierzchni biurowych.

Excited to be officially launching my campaign to be Mayor of London today.



Here's my plan to Take London Forward in 60 seconds.



Tune in to hear the whole plan via my Facebook Livestream https://t.co/kkz8LjV2iH#Luisa4Londonpic.twitter.com/e42VSFsSqq — Luisa Porritt (@LuisaPorritt) March 16, 2021

5. Dr Peter Gammons z UKIP

Dr Peter Gammons określa siebie jako mówcę motywacyjnego i przeciwnika wprowadzanych przez rząd centralny lockdownom. Gammons chciałby zamienić podziemne tunele pod miastem w ścieżki spacerowe i rowerowe.

6. Laurence Fox z Reclaim Party

Ten głośny i często kontrowersyjny aktor (członek słynnej dynastii aktorów Fox) założył Reclaim Party w 2020 roku. Fox zasłynął w ostatnim czasie z tego, że oskarżył wykładowcę uniwersytetu Rachel Boyle o bycie rasistką, gdy kobieta nazwała go „białym, uprzywilejowanym mężczyzną”.



If I am elected mayor, no statue will be torn down and no street will be renamed to save my own ideological blushes.



In fact, quite the opposite. I pledge to increase the number of statues in the capital. I will erect statues to those who deserve our respect. — Laurence Fox (@LozzaFox) March 15, 2021

Majowe wybory w Londynie

7. Mandu Reid z Women’s Equality Party

Mandu Reid jest liderką partii Women’s Equality Party. To także pierwsza biseksualna i czarnoskóra (ang. black) przewodnicząca partii politycznej w UK. Reid pracowała dla HM Treasury i Greater London Authority pod rządami trzech poprzednich burmistrzów Londynu, a teraz obiecuje londyńczykom, że za jej rządów stolica Anglii stanie się pierwszym miastem na świecie, w którym panuje całkowita równość płci.

Haphazard, piecemeal measures won't cut it. Male violence against women and girls must be addressed as a political & policing priority. @SadiqKhan@MayorofLondon, @pritipatel, Police & Crime Commissioners everywhere: this is your chance to show real leadership. #EnoughIsEnoughhttps://t.co/JDFCT4iUFu — Mandu Reid (@ManduReid) March 16, 2021

8. Count Binface – kandydat niezależny

Count Binface znany jest bardziej jako Lord Buckethead, który startował już w wyborach w 2017 r. przeciwko Theresie May i w wyborach w 2019 r. przeciwko Borisowi Johnsonowi. Count Binface zbiera pieniądze na kampanię wyborczą na stronie GoFundMe.

Well there we have it. That was fun! Thank you for your splendid posers. It’s clear none of you have been on Question Time because you’re so rational and lovely. Let’s do it again.

How about when I’m #LondonMayor? There’s still a bit of time to donate! https://t.co/09hiQoUH0M — Count Binface (@CountBinface) March 16, 2021

Wybory na burmistrza Londynu w maju 2021

9. Piers Corbyn – kandydat niezależny

Piers Corbyn to starszy brat byłego lidera Partii Pracy - Jeremy'ego Corbyna. Piers od wielu miesięcy prowadzi kampanię antyrządową przeciwko kolejnym lockdownom.

10. Drillminister – kandydat niezależny

Drillminister jest raperem cieszącym się sporą popularnością na Spotify. Muzyk obiecuje m.in. wprowadzenie bezdotykowych kart na żywność, ubrania i schronienie dla osób bezdomnych.

Tory candidate @ShaunBaileyUK makes out he's some kind of reformed roadman.



But his repeated contempt for poor people shows that even if he was, he's the worst kind: dem man who pull the ladder UP & shit on everyone from a great height too #Drilly4Mayorhttps://t.co/5Bl2gXv7m0 — Drilly4Mayor (@Drilly4Mayor) March 2, 2021

11. Farah London – kandydatka niezależna

Farah London jest przedsiębiorcą, założycielką firmy Chameleon Jungle i autorką forum networkingowego Back 2 Business International. London obiecuje zwiększenie liczby funkcjonariuszy na ulicach Londynu i zwolnienie z opłat council tax dla osób poniżej 25 lat.

12. David Kurten – kandydat niezależny

David Kurten jest członkiem London Assembly wybranym w 2016 r. z ramienia UKIP. Opowiada się przeciwko polityce poprawności politycznej.