Imigrantom z UE grozi dyskryminacja ze strony pracodawców i landlordów po Brexicie – ostrzega Sadiq Khan

Burmistrz Londynu, Sadiq Khan zwrócił się z „bezpośrednim apelem do każdego europejskiego londyńczyka”, aby aplikował o settled lub pre-settled status jeszcze przed świętami, by uniknąć w ten sposób dyskryminacji po Brexicie.

Według Sadiqa Khana istnieje duże prawdopodobieństwo, że landlordzi i pracodawcy będą po Brexicie dyskryminować imigrantów z UE, którzy nie posiadają jeszcze statusu zasiedlenia. Burmistrz twierdzi tak na podstawie wydarzeń związanych ze skandalem Windrush.

Imigrantom z UE grozi dyskryminacja

Sadiq Khan w poniedziałek zaapelował do imigrantów z UE, aby – jeśli jeszcze tego nie zrobili – złożyli wniosek o settled lub pre-settled status jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, aby uniknąć dyskryminacji, która grozi im po Brexicie ze strony pracodawców i landlordów.

Mimo że każdy imigrant z UE ma prawo do 31 grudnia 2020 roku do legalnej pracy i mieszkania w Wielkiej Brytanii, ministrowie w rządzie Borisa Johnsona nie wytłumaczyli jeszcze, jak ludzie będą mogli udowodnić to po tej dacie, jeśli złożą wniosek o status zasiedlenia dopiero w nowym roku.

- Dzisiaj zwracam się z bezpośrednim apelem do każdego europejskiego londyńczyka, aby upewnił się, że on i jego rodzina oraz przyjaciele aplikowali o settled lub pre-settled status przed świętami. Jeśli nie, obawiam się, że możecie stać się ofiarami dyskryminacji – ze strony landlorda, potencjalnego pracodawcy lub kogokolwiek innego, kto nie będzie potrafił odróżnić twoich praw od praw osób, które będą przyjeżdżać do UK od stycznia i zostaną objęte większymi restrykcjami – powiedział Khan.

Wielu londyńczyków już aplikowało

Wielu imigrantów z UE mieszkających w Londynie aplikowało już o settled lub pre-settled status, co też zauważył Khan.

- Cieszę się, że tak wielu europejskich londyńczyków aplikowało już o status zasiedlenia, jednak czas ucieka i już tylko miesiąc pozostał do zakończenia okresu przejściowego. Obywatele UE żyjący w Londynie są integralną częścią naszego miasta. Są naszymi przyjaciółmi, naszą rodziną, naszymi sąsiadami i naszymi kolegami, i jak każdy wiele z nich zmierzyło się z wyjątkowo ciężkim rokiem pandemii – dodał burmistrz.