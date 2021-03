Rząd wykorzystał pandemię do wzbogacenia swoich przyjaciół i darczyńców? Hugh Grant mocno krytykuje gabinet premiera

Fot. Getty

Znany brytyjski aktor Hugh Grant oskarżył rząd UK o „wykorzystywanie pandemii do wzbogacenia swoich przyjaciół i darczyńców”. Artysta nie pierwszy raz ostro krytykuje rząd konserwatystów.

Hugh Grant, słynny brytyjski aktor znany między innymi z filmów „Cztery wesela i pogrzeb”, „Notting Hill” czy „Love Actually”, ironicznym wpisem na Twitterze mocno skrytykował rząd Borisa Johnsona i wywołał niemałą burzę.

Hugh Grant mocno krytykuje gabinet Borisa Johnsona

Hugh Grant oskarżył rząd UK o wykorzystanie pandemii koronawirusa jako okazji do „wzbogacenia” swoich przyjaciół i darczyńców. Na swoim koncie na Twitterze aktor podzielił się informacjami o firmie IT, której rzekomo zapłacono miliony w ramach około 11 kontraktów związanych z pandemią i która to firma ma mieć „szerokie powiązania z konserwatystami”.

Udostępniony przez aktora informacje zostały wcześniej opublikowane przez The Citizens, gdzie napisano: „Firma, której przyznano 16,2 milionów funtów w ramach wielu kontraktów Covid-19, ma szerokie powiązania z konserwatystami. Softcat Plc może pochwalić się nie tylko dyrektorem, będącym darczyńcą torysów, ale także dożywotnim członkiem Izby Lordów i mega-darczyńcą, Lordem Nashem”. Komentując te doniesienia i udostępniając je na swoim koncie, Hugh Grant skomentował ironicznie: „Zawsze cieszę się, gdy widzę, jak ten rząd wykorzystuje pandemię, aby wzbogacić swoich przyjaciół i darczyńców”.

Always heartwarming to watch this government exploit a pandemic to enrich their friends and donors. https://t.co/Uvxg5XavWI — Hugh Grant (@HackedOffHugh) March 23, 2021

Dziennik The Independent poprosił rząd UK o komentarz. W odpowiedzi rzecznik gabinetu Borisa Johnsona powiedział: „Dyrektorzy niewykonawczy deklarują wszelkie istotne interesy w momencie powołania, które są co roku w przejrzysty sposób publikowane i postępują zgodnie z Kodeksem Postępowania dla członków zarządu organów publicznych. Ich niezależne porady zapewniają zewnętrzną perspektywę, pozwalającą na lustrowanie działalności rządu”.

To nie pierwszy raz, gdy Hugh Grant ostro krytykuje rząd konserwatystów. Wcześniej aktor głośno wyrażał swoje poglądy na temat tego, jak rząd Borisa Johnsona „rozgrywał” sprawę Brexitu w Izbie Gmin, między innymi dążąc do zawieszenia parlamentu. W 2019 roku aktor wzywał także do tzw. „taktycznego głosowania”, mającego na celu przegraną konserwatystów w wyborach parlamentarnych.