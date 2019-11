Wybory 2019 w UK: Liberalni Demokraci obiecują zainwestować w usługi publiczne 50 miliardów funtów "zaoszczędzone" na Brexicie

Główny unijny negocjator zaznacza, że wynegocjowany z premier May mechanizm back-stopu to "maksymalnie elastyczne" rozwiązanie, na które może zgodzić się Bruksela w tej kwestii.

Donald Tusk poinformował na Twitterze o rozmowie, jaką odbył wczoraj przez telefon z Theresą May. Przewodniczący Rady Europejskiej zaznaczył, że rozmowa dotyczyła bilansu niedawnych rozmów między brytyjskimi...

Co tam politycy, ekonomiści, socjologowie i inni dyplomowani specjaliści – były prowadzący popularnego programu motoryzacyjnego wie najlepiej, jaką decyzję powinni podjąć Brytyjczycy 23 czerwca. Jeremy...

Drugie referendum jest teraz bardziej możliwe niż kiedykolwiek. Nawet Theresa May sugeruje, że może nie dojść do Brexitu

Po tym, jak Theresa May zwróciła się z dramatycznym apelem do Brytyjczyków o wsparcie jej planu dotyczącego Brexitu, sugerując przy tym, że do opuszczenia UE może w ogóle nie dojść, dzisiaj Justine Greening...