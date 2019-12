Wybory 2019: Hugh Grant wzywa do taktycznego głosowania: „musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy”, by powstrzymać konserwatystów

„Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy”, by powstrzymać konserwatystów - nawołuje znany aktor.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich aktorów, Hugh Grant, mocno zaangażował się w tegoroczną kampanię wyborczą. Gwiazda „To właśnie miłość” wzywa swoich rodaków do taktycznego głosowania przeciwko Partii Konserwatywnej - jednak Liberalni Demokraci próbowali „przywłaszczyć sobie” poparcie gwiazdora.

Hugh Grant jednoznacznie opowiada się za taktycznym głosowaniem w najbliższych wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Co więcej, aktor mocno zaangażował się w promowanie idei tactical vote wśród swoich rodaków, publikując na ten temat posty na swoim Twitterze, a także wspierając partie opozycyjne. W jednym z przemówień, Grant powiedział, że wyborcy powinni „zrobić wszystko, co w [ich] mocy”, aby powstrzymać konserwatystów.

Odtwórca głównych ról w filmach takich, jak „To właśnie miłość” czy „Cztery wesela i pogrzeb”, jest zdecydowanym przeciwnikiem Brexitu. Zrozumiałe jest zatem, że wolałby, aby Partia Konserwatywna, jednoznacznie dążąca do wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, nie wygrała grudniowych wyborów parlamentarnych.

Kierując się zasadami taktycznego głosowania, Hugh Grant wspieraj kandydatów różnych partii opozycyjnych, wszędzie tam, gdzie mają oni realną szansę pokonać kandydatów wystawionych przez torysów. Jednak jak podaje "Evening Standard", postawa aktora została - przypadkiem lub nie - błędnie zinterpretowana przez Liberalnych Demokratów, po tym, jak w sobotę aktor pojawił się na spotkaniu wyborczym w londyńskim okręgu Finchley i Golders Green, by okazać swoje poparcie dla kandydatki Lib Dem, Luciany Berger. Partia kierowana przez Jo Swinson po spotkaniu tym napisała na swoim Twitterze, że to „wspaniałe”, iż gwiazdor przyłączył się do ich kampanii wyborczej: „Tylko Lib Dems mogą zająć miejsca torysów - i razem możemy powstrzymać Borysa i [Brexit]”.

Grant bardzo szybko zdementował - również na Twitterze - informację, jakoby miał popierać Liberalnych Demokratów w toczącej się kampanii. Aktor podkreślił, że nie wspiera konkretnej partii opozycyjnej, ale w każdym okręgu wspiera tego opozycyjnego kandydata, który ma realną szansę zająć miejsce kandydata Partii Konserwatywnej. Zarówno post Liberalnych demokratów, jak i post Hugh Granta zostały już oczywiście usunięte, jednak na Twitterze brytyjskiego aktora można łatwo zorientować się, że chodzi mu o wsparcie dla taktycznego głosowania, a nie dla konkretnej partii opozycyjnej.

„Nie chcę brzmieć dramatycznie - nawet jeśli można argumentować, że na tym polega moja praca - ale naprawdę myślę, że mamy do czynienia z sytuacją kryzysową w kraju” - mówił Hugh Grant brytyjskim dziennikarzom. - „Nie sądzę, że to, co pozostałoby z Partii Konserwatywnej, po wydaleniu każdego, kto jest odpowiedzialny, przyzwoity lub rozsądny, byłoby czymś, co mogę rozważyć jako rząd dla kraju, który kocham”.

