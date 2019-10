Jak w wyborach zagłosować taktycznie, żeby udaremnić Brexit? Gina Miller uruchomiła stronę internetową dla zwolenników pozostania UK w UE

Fot. Getty

Gina Miller, jedna z największych w Wielkiej Brytanii bojowniczek o pozostanie UK w Unii Europejskiej, uruchomiła właśnie specjalną stronę internetową, która ma pomóc przeciwnikom Brexitu odpowiednio zagłosować w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Chodzi o to, by nie rozdrabniać głosów i głosować taktycznie na anty-brexitowego kandydata, który w danym okręgu ma większe szanse na wygraną.

Gina Miller nie odpuszcza swojej walki o pozostanie Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej. Tym razem znana prawniczka postanowiła uruchomić kampanię informującą ludzi o tym, jak głosować taktycznie, by uniemożliwić torysom zdobycie odpowiedniej większości w parlamencie i tym samym pokrzyżować im plany w związku z Brexitem. Strona tactical.vote ma zatem za zadanie wskazanie wyborcom, na których kandydatów w danym okręgu warto głosować, by ich głos nie był stracony. Ujmując to jeszcze inaczej chodzi o to, by tam, gdzie większe szanse na wygraną ma Partia Pracy, głosować na kandydata Partii Pracy, a tam, gdzie większym poparciem cieszą się Liberalni Demokraci, głosować na kandydata Liberalnych Demokratów.

„Twój głos może powstrzymać torysów” - czytamy na stronie tactical.vote. A dalej także: „Dużo nas dzieli. Ale żeby pokonać torysów istotne jest, żeby głosować na laburzystów tam, gdzie mogą oni wygrać, a na liberalnych demokratów tam, gdzie ci z kolei mogą wygrać”. Aby skorzystać z sugestii tactical.vote wystarczy wpisać swój kod pocztowy. Sugestia dotycząca tego, jak głosować, jest oparta na wynikach poprzednich wyborów i na rozkładzie głosów pomiędzy poszczególne partie w każdym z okręgów.

Temat taktycznego głosowania w nadchodzących wyborach podjęła także organizacja Best for Britain (dla której również pracuje Gina Miller), która kilka dni temu wypuściła specjalną aplikację. Eksperci grupy wyliczyli, że deputowani popierający Brexit mają szanse uzyskać o 44 mandaty więcej, niż ich przeciwnicy, o ile zwolennicy pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej nie zagłosują taktycznie. Jeśli jednak Remain'owcy oddadzą głosy taktycznie – zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji Best for Britain lub na stronie tactical.vote – to prounijne partie będą miały szansę uzyskać większość. Gdyby taktyczny głos oddało 30 proc. przeciwników Brexitu, to partiom popierającym pozostanie UK w UE udałoby się stworzyć koalicję rządzącą większością 4 głosów. Natomiast jeśli głos taktyczny oddałoby 40 proc. przeciwników Brexitu, to w parlamencie zasiadłoby aż o 36 posłów-zwolenników opcji Remain więcej niż posłów popierających Brexit.

