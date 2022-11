Wszyscy będą płacić wyższe podatki - ostrzega brytyjski kanclerz skarbu

Fot. Getty Images

Jeremy Hunt przygotowuje opinię publiczną do ogłoszenia jesiennych zmian w budżecie. Nowy brytyjski kanclerz skarbu ostrzega przed wyższymi podatkami oraz poważnymi cięciami w sektorze publicznym.

W czwartek 17 listopada 2022 roku nowy brytyjski kanclerz skarbu stanie przed swoim pierwszym poważnym sprawdzianem na nowym stanowisku. Jeremy Hunt ma ogłosić zmiany w budżecie, których celem jest uporządkowanie finansów publicznych po tym, jak mini-budżet rządu Liz Truss okazał się porażką, która - według szacunków Resolution Foundation kosztowała Wielką Brytanię około 30 miliardów funtów.

Kanclerz skarbu ostrzega przed wyższymi podatkami

Po ogłoszeniu jesiennych zmian w budżecie wszyscy będą płacić „trochę więcej podatków” - ostrzegł brytyjski kanclerz skarbu. Jeremy Hunt poprosił przy tym wszystkich mieszkańców UK, aby przygotowali się na poświęcenie. Oprócz podatków, drugim istotnym punktem jesiennego oświadczenia będą cięcia w sektorze publicznym. Jeremy Hunt ostrzegł, że podjęte zostaną „bardzo trudne decyzje”. Jednoczenie nowy kanclerz skarbu podkreślił, że jego plan wyznaczy drogę przejścia przez „trudne czasy”.

W wypowiedzi dla Sky News na temat nadchodzących jesiennych zmian w budżecie, Jeremy Hunt mówił między innymi: „Obawiam się, że wszyscy zapłacimy trochę więcej podatków (…), ale przed nami tylko złe wieści. (…) jeśli chcesz dać ludziom pewność co do przyszłości, musisz być uczciwy w teraźniejszości i mieć plan, a to będzie plan, który pomoże obniżyć inflację, pomóc kontrolować wysokie ceny energii, a także wrócić do zdrowego wzrostu, którego tak bardzo potrzebujemy”.

Czy Wielką Brytanię czeka najdłuższa w historii recesja?

Komentując kwestię prognozowanej recesji, Jeremy Hunt powiedział, że ma nadzieję, że nadchodząca recesja - choć ma być najdłuższą w historii - będzie jednak „płytsza i szybsza”. W wywiadzie dla Sunday Times, nowy brytyjski kanclerz skarbu mówił: „Jestem Scrooge’em, który zrobi wszystko, aby Boże Narodzenie nigdy nie zostało odwołane”. Hunt zapowiedział także, że rząd rozprawi się z „oburzającym” marnotrawstwem publicznych pieniędzy oraz zapewni stabilizację brytyjskim rodzinom i przedsiębiorstwom.

Według dziennika The Guardian, można przypuszczać, że Jeremy Hunt będzie próbował obniżyć pulę finansową na wsparcie brytyjskich gospodarstw domowych w opłacaniu rachunków za energię - z 60 miliardów do 20 miliardów funtów od kwietnia przyszłego roku. Plany kanclerza mają też obejmować przedłużone zamrożenie podatku dochodowego oraz progów ubezpieczenia społecznego.

Opozycja ostrzega przed zrzucaniem wszystkiego na klasę pracującą

Kanclerz skarbu z gabinetu cieni, Rachel Reeves, zaapelowała do Hunta o unikanie nakładania całego ciężaru budżetowego na „zwykłych ludzi pracy, którzy już i tak walczą”: „Służby publiczne już są na kolanach” - mówiła Reeves w niedzielnym programie Sophy Ridge w Sky News: „Siedem milionów ludzi czeka na operację lub wsparcie NHS (…). Nie wierzę, że wyrzeczenia 2.0 po wcześniejszych wyrzeczeniach, przez które przechodziliśmy przez ostatnie 12 lat, są właściwym podejściem”.

